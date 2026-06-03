המים שלכם מורעלים? 3 נערים מצאו את הסוד בארון וזכו בפרס 

כלי תקשורת בעולם מדווחים על פריצת דרך מדעית שהתרחשה לאחרונה בבריטניה, כאשר צוות של שלושה בני 16 הצליח לפתור את אחת הבעיות המטרידות ביותר של עולם הבריאות: חדירתם של חלקיקי "מיקרו-פלסטיק" רעילים למי השתייה של כולנו.

הזיהום השקוף במאגרי המים

הבעיה המרכזית שעמה מתמודד העולם כיום היא נוכחותם של חלקיקי פלסטיק זעירים ובלתי נראים לעין. אלו נוצרים כתוצאה מבלאי של מוצרי צריכה יומיומיים - החל מסיבי בגדים סינתטיים הנשטפים ממכונות הכביסה אל מערכת הביוב, ועד לשחיקת בקבוקי מים ואריזות פלסטיק. חלקיקים אלו חודרים בהדרגה למי התהום, למאגרי השתייה ולמי הברז בבתים. מחקרים רפואיים עדכניים מצביעים על כך שהם מצטברים ברקמות גוף האדם, וקיים חשש רפואי משמעותי מפני ההשלכות של חשיפה מצטברת וארוכת טווח לרעלנים אלו.

פתרון מהטבע - ללא שינוי בטעם

במקום להסתמך על מכשור טכנולוגי מתקדם ויקר, הנערים הגיעו לתגלית דרך שורת ניסויים עם זרעי "תמרינדי" - פרי המשמש לרוב כתבלין בישול נפוץ. פולימר טבעי ספציפי המופק מזרעי הפרי באמצעות עיבוד פשוט פועל בתוך המים כמעין "מגנט ביולוגי".

החשש המרכזי של צרכנים לגבי שינוי אפשרי בטעם המים נשלל לחלוטין. התהליך אינו כולל שימוש בעיסת הפרי עצמה, כך שהטעם החמוץ-מתוק המוכר אינו בא לידי ביטוי. כאשר החומר המזוקק בא במגע עם המים המזוהמים, הוא פועל כחומר מלכד: הוא נצמד לחלקיקי הפלסטיק הזעירים וגורם להם להתגבש לגושים גדולים וכבדים יותר. ברגע שהחלקיקים מתלכדים, הם שוקעים וניתנים להפרדה בקלות עצומה דרך מסננים סטנדרטיים, ומותירים מי שתייה נקיים לחלוטין מפלסטיק, ללא כל טעם או ריח לוואי.

הפטנט, המאפשר להגן על בריאות הציבור בצורה יעילה, בטוחה וזולה, זיכה את הצעירים בפרס עולמי יוקרתי. מומחים בכירים מעריכים כעת כי פיתוח זה ישנה את האופן שבו מתבצע סינון המים בעולם ויסייע במניעת תחלואה עתידית.