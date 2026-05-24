כיכר השבת
בזיל הזול

הלהיט מהאתרים הסיניים: המוצר הזול שלא צובר בקטריות

מטלות הבית, ובמיוחד שמירה על ניקוי המטבח, דורשות מאיתנו שעות ארוכות של מאמץ מדי שבוע. עבור משפחות ברוכות ילדים, האתגר הופך למורכב עוד יותר כאשר מדובר בהסרת שומנים קשים, סירים שרופים וכתמי אפייה עקשניים. אלא שלאחרונה, הרשתות החברתיות ואתרי הקניות הגדולים בחו"ל סוערים סביב מוצר ניקוי קטן וזול, שהפך ללהיט ויראלי ומבטיח להחליף לחלוטין את הספוגים המסורתיים ואת צמר הפלדה הישן (מאמע, בית)

המוצר שיחליף את הספוגים המוכרים (צילום: AI)

עקרות בית רבות שכבר ניסו את המוצר מדווחות על קיצור משמעותי בזמני העבודה בבית ועל תוצאות מפתיעות, ללא מאמץ ומבלי להרוס את כפות הידיים.

רשת הפלא: איך פועל האביזר החדשני?

המוצר המדובר הוא מטלית רשת ייחודית, הארוגה מסיבי מתכת דקים ורכים בשילוב פולימרים עמידים. בניגוד לצמר פלדה שנוטה להתפורר, להחליד ולפצוע את הידיים, או ספוגי פלא שנשחקים במהירות, מטלית הרשת הזו בנויה במבנה חלול וגמיש.

המבנה ההנדסי של הסיבים מאפשר להם לגרד וללכוד לכלוך קשה, שאריות מזון יבש ושומנים שרופים מחלות ותבשילים - כל זאת מבלי לשרוט או לפגוע במשטחים הרגישים, כמו סירי נירוסטה יקרים או משטחי עבודה במטבח. החדשנות הגדולה ביותר נעוצה בהיגיינה: להבדיל מספוגים רגילים שסופחים נוזלים, צוברים בקטריות ומפתחים ריח רע, רשת המתכת אינה סופגת דבר. שטיפה קלה תחת זרם מים חמים מותירה אותה נקייה לחלוטין ומוכנה לשימוש חוזר במשך חודשים ארוכים.

שקלים בודדים שחוסכים שעות של קרצוף

מעבר ליעילות המוכחת בהסרת כתמים בחצי מהזמן, הגורם המרכזי שהפך את הפריט הזה לוויראלי באתרי הרכש הגדולים כמו אליאקספרס ושיין הוא המחיר האפסי שלו. בעוד שרשתות השיווק המקומיות מציעות פתרונות ניקוי ממותגים בעשרות שקלים, מארזים של מטליות הרשת הללו נמכרים בחו"ל בשקלים בודדים לחבילה.

השילוב בין יעילות יוצאת דופן לבין מחיר נגיש לכל כיס הפך את המוצר לשיחת היום בקבוצות הצרכנות. נשים רבות מספרות כי מאז שהכניסו את מטליות הרשת לשימוש יומיומי, הן הצליחו לצמצם את השימוש בחומרי ניקוי כימיים חריפים, ובכך גם שמרו על בריאות בני המשפחה וגם קיבלו מטבח מבריק במהירות שיא.

רוצים להשיג את המוצר בעצמכם?

כדי למצוא אותו בקלות, היכנסו לאתרים סיניים כמו שיין (SHEIN) או עליאקספרס (AliExpress) ותקלידו במנוע החיפוש את המילים: Wire Dishwashing Rags.

טיפיםטובה אורשטיפת כליםסמרטוט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בבית:

בזיל הזול

|

הלובן חוזר בשניות

||
1

הכל מתפזר בחדר

||
16

שימו לב לפילטר

|

ננעלו בפנים

|

ניהול לוגיסטי

||
4

תמרור אזהרה ביולוגי

||
8

קסם שעובד

||
1

סוד המתי

||
1

לשנה שלמה

||
6

זה עובד

||
2

בלי להוציא הון

||
34

בלי להתאמץ

||
1

"שבוע שלם רק קיפלתי"

||
11

בלי לעבוד קשה

||
1

הקילוף ירוץ

||
1

ב-10 דקות

||
7

החורף עדיין מציץ

|

השקט שאחרי הסערה

|
ש

בעוצמה וטכנולוגיה מהפכנית

מיכל כהן|מקודם

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר