חשבתם שזה עוזר לכביסה? כך אתם הורסים את המכונה בלי לדעת

תקלות רבות במכונות כביסה בישראל לא קשורות לגיל של המכונה, וגם לא לאיכות המים. הן קשורות ישירות לבקבוק המעוצב שעומד אצלכם על המדף בארון השירות - מרכך הכביסה. הריח הממכר וההבטחה לבגדים רכים גורמים לנו לשפוך ממנו עוד ועוד, בלי לדעת שבכל הפעלה אנחנו מקצרים את חיי המכונה.

הנה האמת שטכנאים מעדיפים לא לספר לכם, והדרך הפשוטה לנקות את הנזק ברגע.

מלכדת השומן הנסתרת

מרכך כביסה, במהותו, מבוסס על שומן מהחי או מהצומח ועל סיליקונים שתפקידם לעטוף את סיבי הבגד. הבעיה מתחילה כשהשומן הזה לא נשטף לחלוטין. במים פושרים או קרים, שאלו רוב התוכניות שאנחנו מפעילים ביומיום, השומן פשוט נקרש ונצמד לדפנות הצינורות, לתוף ולמגירת חומרי הניקוי.

עם הזמן, השכבה הזו הופכת למצע חם לחיידקים, עובש וריח רע שמסביר למה לפעמים בגדים יוצאים מהמכונה עם ריח מעופש במקום ריח נקי.

הפטנט הסיני: שטיפת הפלא בשקלים בודדים

כדי להמיס את שכבת השומן העקשנית הזו, לא צריך חומרים יקרים ולא צריך לפרק את המכונה. כל מה שצריך זה חבילה אחת פשוטה של מלח לימון (חומצה ציטרית) שניתן למצוא בכל מכולת בשקלים בודדים.

שופכים מלח לימון ישירות לתוך התוף הריק של המכונה. מכוונים את המכונה לתוכנית ארוכה של 90 מעלות (או התוכנית הכי חמה שיש לכם) ומפעילים אותה כשהיא ריקה לחלוטין מבגדים. המים הרותחים בשילוב עם החומציות של מלח הלימון ממיסים את כל שאריות המרכך והאבנית המצטברת, ומזרימים אותם החוצה דרך צינור הניקוז. בסיום הפעולה, המכונה תחזור להריח כמו ביום שקניתם אותה.

אזהרה חשובה: אל תגזימו עם חומץ

ברשת רצים המון "טיפים" שממליצים להשתמש בחומץ ביתי רגיל במקום מרכך או לצורך ניקוי קבוע של המכונה. חומץ הוא אמנם חומר ניקוי טבעי ומצוין, אך שימוש מוגזם ותכוף מדי בו עלול לעלות לכם ביוקר.

החומציות של החומץ עלולה להיות אגרסיבית לאורך זמן עבור חלקי הגומי העדינים שבתוך המכונה. שימוש תכוף מדי בחומץ, או השארה שלו בריכוז גבוה בתוך המערכת, שוחקים בהדרגה את גומיות האטימה ואת הצינורות הפנימיים, מה שמוביל בסופו של דבר לנזילות מים קשות. רוצים להשתמש בחומץ? עשו זאת במתינות רבה, או פשוט היצמדו למלח לימון פעם בחודשיים - הוא עושה את עבודת הניקוי היסודית בבטחה ובלי סיכונים מיותרים.