איך להעלים 30 זוגות נעליים מהמסדרון בלי לקחת מקום מהקיר?

רוב פתרונות האחסון שנמכרים ברשתות הגדולות מגיעים בעומק סטנדרטי של 35 עד 40 סנטימטרים. כשהקומודה הזו עומדת במסדרון של בית ממוצע, היא הופכת את המעבר לצר וחונקת את התנועה בבית, במיוחד בשעות הבוקר הלחוצות כשיש זרימה של ילדים לכיוון הדלת. התוצאה היא שלרוב אנחנו מוותרים על הארון ומעדיפים להשאיר את הנעליים בערימה בכניסה, מה שיוצר בלגן ויזואלי ותחושת עומס קבועה בלב הבית.

פטנט המגירה המשופעת: איך דוחסים 30 זוגות ב-17 ס"מ?

הסוד הגדול של קומודת המסדרון הנעלמת טומן בחובו שינוי של כיוון האחסון: במקום להניח את הנעליים בצורה אופקית וישרה, משתמשים במנגנוני פתיחה משופעים (קלפה). הנעליים מאוחסנות בזווית אנכית, כמעט במקביל לקיר. המבנה המיוחד הזה מאפשר לייצר ארונית בעומק של 15 עד 17 סנטימטרים בלבד. למרות העומק המזערי, ניצול הגובה של הארונית (סביב 120 ס"מ) מאפשר לייצר שלוש או ארבע קומות של מגירות כפולות, שבהן כל זוג נכנס במאונך ומחליק פנימה בצורה בטוחה.

המומחים מזהירים: אל תחתכו אבטיח לפני שתקראו את זה טובה אור | 14:47

התאמה עיצובית שיוצרת אשליה של קיר חלק

כדי לגרום לקומודה הזו "להיעלם" לחלוטין במסדרון, המפתח הוא שילוב צבעים מדויק וחכם. מומלץ לצבוע את הארונית בדיוק בגוון של הקיר שמאחוריה (למשל, לבן שבור או שמנת) ולבחור בידיות אינטגרליות שקועות או במנגנון לחיצה (Touch) ללא ידיות בולטות כלל. כשאין אלמנטים שבולטים החוצה, העין האנושית תופסת את הרהיט כחלק אינטגרלי מהקיר, והמסדרון שומר על מראה רחב, נקי ומאוורר.