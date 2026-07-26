נמאס לכם לשמוע "משעמם לי"? צנצנת אחת משנה את כל החופש

כבר ביום הראשון של החופש זה מתחיל. המשחק החדש כבר פחות מעניין, הספר נסגר, והמשפט שחוזר שוב ושוב הוא: "אמא, משעמם לי..."

במקום להתחיל כל פעם מחדש לחשוב על רעיון אחר, אפשר להכין מראש "צנצנת משימות" – קופסה או צנצנת פשוטה שבתוכה עשרות פתקים עם משימות קצרות, משחקים, אתגרים ורעיונות. בכל פעם שמישהו משתעמם, שולפים פתק אחד ומתחילים.

היתרון הגדול? לא צריך לקנות שום דבר מיוחד, רוב המשימות משתמשות במה שכבר יש בבית, ואפשר להתאים אותן לגיל הילדים ולזמן הפנוי.

איך מכינים?

כל מה שצריך הוא:

צנצנת, קופסה או מעטפה גדולה

60 פתקים קטנים

עט

אפשר אפילו להשתמש בצבעים שונים:

ירוק – משימות קצרות

כחול – משימות שקטות

צהוב – משימות עם אחים

אדום – אתגרים ארוכים

כך הילדים יכולים לבחור בעצמם לפי מצב הרוח.

לילדים בגיל 3-5

משימות של 5 דקות

מצאו חמישה חפצים בצבע אדום.

בנו מגדל גבוה מקוביות.

חפשו שלושה דברים עגולים בבית.

ספרו עד 30 בקול מצחיק.

קפצו 20 קפיצות.

מצאו משהו שמתחיל באות ב'.

סדרו מדף אחד.

מחאו כפיים לפי קצב שתמציאו.

ציירו שמש.

ספרו סיפור קצר לבובה.

משימות של 15 דקות

בנו בית לבלונים או לבובות.

הכינו מסלול למכוניות.

ערכו פיקניק על הרצפה.

בנו חווה מחיות המשחק.

שחקו "המלך אמר".

חפשו 15 חפצים בבית.

הכינו שרשרת מפסטה.

הכינו הצגה קצרה.

צבעו ציור גדול.

בנו רכבת מכיסאות.

לילדים בגיל 6-9

משימות של 5 דקות

מצאו 10 חפצים שמתחילים באות מ'.

כתבו חמש מילים מצחיקות.

פתרו שלוש חידות.

סדרו את מגירת הגרביים.

הכינו חידון לאחים.

כתבו ברכה לסבא או לסבתא.

ספרו כמה כיסאות יש בבית.

מצאו שלושה דברים שלא השתמשתם בהם השבוע.

ציירו בית חלומות.

המציאו שם חדש לבובה.

משימות של 15 דקות

בנו גשר מקרטון.

הכינו מסלול מכשולים.

כתבו קומיקס קצר.

שחקו חי - צומח - דומם.

בנו אוהל משמיכות.

ציירו מפה של הבית.

ערכו תחרות מטוסי נייר.

הכינו תפריט למסעדה דמיונית.

המציאו משחק חדש.

בנו עיר מלגו או מקוביות.

לילדים בני 10 ומעלה

משימות של 30 דקות

כתבו סיפור קצר.

תכננו משחק קופסה חדש.

בנו מגדל מהחומרים שיש בבית.

צלמו 10 תמונות לפי נושא.

המציאו פרסומת למוצר דמיוני.

הכינו תשבץ למשפחה.

בנו גשר שמחזיק ספר.

כתבו חידון של 15 שאלות.

ארגנו מגירה אחת.

הכינו משחק זיכרון ביתי.

משימות של שעה

הפכו חדר אחד למסלול חפש את המטמון.

הכינו מופע למשפחה.

בנו עיר מקרטונים.

הכינו ספר מתכונים משפחתי.

בנו לונה פארק לצעצועים.

תכננו הצכה והסריטו את עצמכם עם מצלמה.

הכינו חידון משפחתי.

בנו מסלול גולות.

הכינו עיתון משפחתי.

ארגנו משחק טריוויה לכל בני הבית.

משימות שקטות במיוחד

אלו המשימות שמתאימות כשאחד האחים ישן או כשפשוט רוצים קצת שקט בבית:

פאזל.

ציור לפי דמיון.

ספרו סיפור בעזרת ציורים בלבד.

כתבו מכתב למישהו שאתם אוהבים.

בנו דגם מלגו.

צבעו מנדלה.

חפשו חפצים לפי צבע.

המציאו חידה חדשה.

קראו ספר במשך רבע שעה.

הכינו רשימת חלומות.

משימות עם אחים

בנו מבצר משמיכות.

שחקו חנות.

פתחו מסעדה ביתית.

ערכו חפש את המטמון.

הכינו הצגה.

בנו עיר מקוביות.

שחקו דג מלוח.

המציאו ריקוד.

תכננו מסלול מכשולים.

הכינו תחרות מצחיקה.

טיפ קטן שעושה את כל ההבדל

כדי שהצנצנת תמשיך לעניין גם בעוד שבועיים, אל תמלאו את כל 60 הפתקים בבת אחת. התחילו עם 20–30 פתקים, וכל כמה ימים החליפו חלק מהם במשימות חדשות. כך בכל שליפה מחכה לילדים הפתעה אחרת, והצנצנת נשארת מסקרנת לאורך כל החופש.

כך, במקום לשמוע שוב ושוב "משעמם לי", הילדים ייגשו לבד לצנצנת, ישלפו פתק – וההחלטה מה עושים עכשיו כבר תהיה שלהם.