כיכר השבת
כשזה יוצא החוצה

"הדופק עלה, היד רעדה: מה שקרה לי רגע לפני פתיחת דלת הגן"

השבוע מצאתי את עצמי מנהלת שתי שיחות מקבילות בשער הגן, שהרגישו כאילו נלקחו משני יקומים שונים. אמא אחת קיבלה "ד"ש מלאכי" על ילדה נינוחה שמתפרקת לה בבית, והשנייה אספה רשימת תקלות על ילד שדווקא אצלה הוא שקט ורגוע. שתיהן הסתכלו עליי באותן עיניים שואלות: "מה לא בסדר אצלי?" (מאמע, חינוך ילדים)

"הדופק עלה, היד רעדה: מה שקרה לי רגע לפני פתיחת דלת הגן" (צילום: AI)

הילד הוא לא התיק הפלילי שלו

נתחיל עם האמא שחוששת מהרגע שבו הגננת תפתח את הדלת ותתחיל להקריא את ה"תיק הפלילי" היומי. הלב דופק לא מגעגוע, אלא מהפחד מהמשפט: "שוב הוא השתולל". כאן הניסיון גדול פי כמה, כי קל לאהוב ילד שכולם משבחים, אבל קשה לאהוב ילד שחוזר עם רשימת תקלות. במקום להפוך להמשך של העונש מהגן, הבית שלך חייב להיות הנמל שלו. ברגע שהדלת ננעלת, המאבק נגמר. הוא צריך לדעת שהוא אהוב ללא גבולות, כדי שלא יחשוש לספר לך מה עבר עליו - גם את הדברים הפחות טובים.

עבודת בלשות במקום מתקפה

כשהגננת אומרת "הוא ילד קשה" או "הוא מרביץ", אל תסתפקי בכותרות - תהיי בלשית. תכווני אותה לשאלות קונקרטיות: מה בדיוק קרה? מה היה הטריגר? אין ילד "רע", יש ילד שזועק שמשהו חסר לו, אולי קושי בריכוז או תחושה שלא רואים אותו. שיתוף פעולה מכבד עם הגננת, בלי להישמע תוקפת, הוא קריטי כדי להבין איפה זה "יושב".

חינוך בעיתוי הנכון

זה לא אומר שאנחנו מתעלמות מהתנהגות שלילית, אבל החוכמה היא בעיתוי. אל תמשיכי את המלחמה מהגן לתוך הסלון; חכי לזמני רוגע. בשיחה באמבטיה או בסיפור לפני השינה, כשהלב שלו פתוח, דברי איתו על "איזהו גיבור הכובש את יצרו". שם, כשאת הסניגורית שלו ולא השופטת, המילים שלך יצליחו סוף סוף להיכנס פנימה.

הקפיץ שמשתחרר בסלון

ומה עם הצד השני? האמא שאוספת "מלאכית" מהגננת, ואיך שהן נכנסות הביתה מתחיל הצונאמי על יוגורט שנפתח לא נכון? זו המחמאה הכי גדולה שתוכלי לקבל. תחשבי על הילד שלך כמו על קפיץ: בחוץ הוא דרוך ומגייס כוחות נפש אדירים כדי לעמוד בציפיות. כשהוא נכנס הביתה, הוא סוף סוף מרגיש מספיק בטוח כדי להרפות את הקפיץ ולהוציא את כל העייפות עליך. הוא לא "רע" בבית, הוא פשוט מרגיש אצלך הכי בטוח בעולם כדי להיות חלש.

להוריד חיכוך בבית

טיפ לכל סוגי הילדים: כדי שיהיה להם כוח להיות "מלאכים" בחוץ, הם צריכים לפרוק אנרגיה בבית בהיתר. תורידי מזרן על הרצפה שיקפצו עליו במקום על הספות, ותורידי מהפרק דברים שיוצרים עצבים מיותרים. אם את יודעת שהכורסה הלבנה תדרוש ממך אנרגיות של שמירה וצעקות - אל תקני אותה. הבית הוא המקום שבו הילד לומד שהוא טוב מספיק, פשוט כי הוא הילד שלך.

מאמעחינוך ילדיםטובה אור

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בילדים:

כשזה יוצא החוצה

|

שיעור לחיים

||
1

מתנה לחיים

||
4

זה כן "שווה"

||
7

דקה של הבנה

||
1

תעבירי את המושכות

|

חוזרים לשגרה

|

פטנט הקופסאות והאווירה

|

האזינו | כיכר FM

|

הקלישאות הנכונות

|

דור של אלתורים

||
1
ש

בין כיפת ברזל לרגשות אשם:

בתיה וגשל - מנחת הורים|מקודם

סוד לזמנים מורכבים

|

חובה לאימהות!

|

תקופה מאתגרת

||
8

אוויר ואווירה

||
3

מתגברים על האכזבות

|

לכבוד ראש חודש

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר