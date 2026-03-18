כיכר השבת
הקלישאות הנכונות

"הסתכלתי על הילדים והחלטתי שדי": הווידוי של האמא שהורידה הילוך

בין אדי האקונומיקה לילד שמושך בשולי החצאית, עמדתי במרכז המטבח והרגשתי שהנשימה שלי נגמרת. המבט שלו, המחפש רגע אחד של יחס בתוך ים הבלגן והניקיונות, גרם לי להבין שהשנה משהו חייב להשתנות. הבנתי שהחירות האמיתית שלי לא מחכה מאחורי ארון נקי, אלא במקום שבכלל שכחתי לבדוק (מאמע)

המבט שלו, המחפש רגע אחד של יחס בתוך ים הנקיונות, גרם לי להבין שהשנה משהו חייב להשתנות. (צילום: AI )

בכל שנה, סביב חודש אדר, נכנס לביתנו אורח לא קרוא: הלחץ. הוא מתחיל בנקישה קלה על ארונות המטבח, ממשיך בבדיקה מדוקדקת של מסילות החלונות ומסתיים בתחושת מחנק קלה בגרון. אבל השנה, משהו השתנה. השנה, כשהדי הפיצוצים מהדהדים לנו בלב, והילדים נמצאים בבית יותר זמן ממה שהתרגלנו, משהו במשוואה הזו של "פסח שווה קרצוף" פשוט הפסיק לעבוד.

בואו נדבר דוגרי, אמא לאמא: את מי אנחנו מנסות להרשים? האם האבק שעל גב הארון באמת שווה את העצבים שלנו? נכון, זה הרגל של שנים וזה נותן הרגשה טובה של התחדשות, אבל השנה, כשהלב שלנו גם ככה עמוס ודרוך, האם זה הזמן להשתעבד לסטנדרטים שחונקים אותנו?

אני יודעת, זה נשמע הכי נדוש בעולם להגיד ש"אבק זה לא חמץ והילדים הם לא קורבן פסח". כולנו שמענו את זה מאה פעמים. אבל לפעמים האמת הכי גדולה מסתתרת דווקא בתוך הקלישאות האלה. ההלכה ברורה: צריך לבער חמץ, לא להילחם באבק.

בואו נהיה כנות: זה כיף. יש משהו מספק בלהפוך את הבית פעם בשנה, להוציא הכל, למיין, לזרוק את מה שלא צריך ולהרגיש שהבית מתחדש. זאת הזדמנות נהדרת, ואין מה לומר, התחושה של בית מבריק רגע לפני ליל הסדר היא תחושה ממכרת. אבל השנה, השאלה היא לא "מה נחמד שיהיה נקי", אלא "על מה אני מוותרת כדי שזה יהיה נקי".

המלחמה הזו לימדה אותנו שיעור כואב בפרופורציות. כשאנחנו חיות במציאות שבה הממ"ד הפך לחדר המשחקים או במקרה הגרוע יותר - המקלט; והחדשות הן הפסקול של חיינו, הוויכוח על "האם לנקות את צעצועי הלגו עם מברשת שיניים" נראה פתאום מגוחך, כמעט מעליב.

חירות אמיתית היא לא היכולת להגיד "הבית שלי נקי ב-100%", אלא היכולת להבין במה שווה להשקיע את טיפת האנרגיה האחרונה שנשארה לנו. אם הילד מבקש לשחק איתך ובמקום זה את צועקת עליו "אל תלכלך, הרגע ניקיתי!", הפסדת את כל המטרה של החג. האנרגיה שלנו היא משאב מוגבל, במיוחד עכשיו; והשאלה היא אם אנחנו משקיעות אותה בקירות או בנשמות שחיות בתוכם.

אני מציעה לכן השנה לעשות משהו פשוט אבל אמיץ: להוריד הילוך. אל תפסיקו לנקות, חלילה, כולנו רוצות להגיע לחג עם תחושה נקייה וטהורה וולא חמץ, כמובן. אבל בואו נלמד לשחרר את מה שלא קריטי. תנקו את החמץ, תשקיעו במה שעושה לכן טוב על הלב, ותשאירו את האנרגיה שנותרה לחיבוק, למילה טובה לילדים, או סתם לכוס קפה שקטה בתוך הטירוף.

כי בסוף, כשהם ישבו מסביב לשולחן הסדר, הם לא יזכרו אם התריסים היו מבריקים. הם יזכרו אם אמא הייתה שם איתם, מחייכת ורגועה, או שהיא הייתה רק צל של עצמה, מותשת מהמרדף אחרי גרגירי האבק.

השנה, אני בוחרת בילדים. אני בוחרת בשפיות. אני בוחרת בחירה אמיתית. ואת?

