"חשבתי שאני מלמדת אותו איפוק, עד שגיליתי מה באמת קרה בהפסקה"

הלחץ החברתי והבושה של הילד

כשילד אומר "לכולם יש", הוא לא מדבר על החפץ עצמו, הוא מדבר על השייכות שלו. בעולם הילדים, אי-עמידה בסטנדרט החברתי יכולה להרגיש כמו בושה צורבת, כאילו היעדר המותג מסמן אותם כ"פחות". התפקיד שלנו הוא קודם כל לתת מקום לתחושה הזו, בלי לבטל אותה ב"זה שטויות", כי עבורו – באותו רגע – הצורך להיות חלק מהקבוצה הוא קיומי ממש.

הנכס שלא קונים בחנות: ערך עצמי

כדי שילד ירגיש בטוח בין חברים גם בלי ה"צעצוע התורן", הוא צריך נכסים פנימיים שאי אפשר לקחת ממנו. זה הזמן שלנו כהורים להאיר את הכישורים הייחודיים שלו: האם הוא זה שיודע לפשר במריבות? האם הוא אלוף בסיפור סיפורים או בבנייה בלגו? האם הוא אומן? האם יש לו כישורים שכליים? כשאנחנו דואגות שהכישרון שלו יקבל ביטוי ויוערך על ידינו ועל ידי הסביבה, הוא בונה תחושת ערך אמיתית. ילד שיודע שהוא "חזק" בתחום מסוים, ירגיש פחות מאוים מכך שאין לו את החפץ שיש לאחרים.

מבחן ה"אבא לעתיד" והפרופורציות

אחרי שחיבקנו והעצמנו, אפשר להכניס קצת אוויר למערכת. כדאי לשאול את הילד בחיוך: "איך נראה לך שתסתכל על זה כשתהיה אבא? נראה לך שתזכור בכאב שלא היה לך את היויו הזה, או שתצחק על זה עם הילדים שלך?". המטרה היא ללמד דחיית סיפוקים ולעזור לו להבין שחפצים הם זמניים, בעוד שהיכולת שלו לעמוד בביטחון מול לחץ חברתי היא כלי שישרת אותו כל החיים.

מתי ה"לא" חייב להפוך ל"איך כן"

עם כל הכבוד לחינוך לאיפוק, הורה חכם חייב גם לבדוק את השטח. אם "כולם" זה באמת כל הכיתה שיוצאת לטיול או קונה פריט הכרחי חברתית, והילד שלך הוא היחיד שנותר מחוץ למעגל – כאן זה כבר לא שיעור בדחיית סיפוקים. במקרים כאלו, כדאי לברר בשקט מה באמת קורה בכיתה, להבין אם זה צורך אמיתי ולמצוא דרך יצירתית לפתרון, כי לעיתים השקעה ב"להיות חלק" היא ההשקעה הכי משתלמת בנפש הילד.

בסוף, בואו נזכור את עצמנו בגיל עשר, מתחננים לנעליים עם האורות או אוסף הקלפים הנערץ שבלעדיו הקיץ נראה אבוד. היום אנחנו צוחקים על זה, וזה בדיוק הלקח: הערך שלהם לא נמדד במותג שבכיס, אלא בעמוד השדרה שאתם בונים להם בנחת. תהיו חכמים לבדוק מתי זה צורך חברתי אמיתי ומתי זה סתם טרנד חולף, כי הניצחון האמיתי הוא ילד שיודע שהוא שווה המון - גם בלי הרקמה הממותגת על התיק.

.