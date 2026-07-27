הרכב שמטעין את הבית במקום שהבית יטעין אותו

במכונית חשמלית מותקנת סוללה גדולה בהרבה מזו של רכב רגיל. בחלק מהדגמים החדשים ניתן, באמצעות מערכת ייעודית ומתאם מתאים, להזרים חשמל מהסוללה של הרכב אל מכשירים חשמליים – ובמקרים מסוימים גם אל מערכת החשמל הביתית.

הטכנולוגיה מכונה בדרך כלל Vehicle-to-Home (V2H) או Vehicle-to-Load (V2L), בהתאם לאופן השימוש. בעוד ש-V2L מאפשר לחבר ישירות מכשירי חשמל לרכב, V2H מאפשר, כאשר קיימת תשתית מתאימה, לספק חשמל לחלק ממערכת החשמל של הבית.

מה אפשר להפעיל?

הדבר תלוי בקיבולת הסוללה של הרכב, בהספק שהמערכת מסוגלת לספק ובאופן ההתקנה. במקרים מסוימים ניתן להפעיל תאורה, מקרר, ציוד תקשורת, מחשבים ומכשירים חיוניים נוספים למשך שעות, ולעיתים אף יותר מכך.

עם זאת, לא כל הבית יכול לפעול ללא הגבלה, ולא כל מכונית תומכת בכך.

לא כל רכב מתאים

חשוב לדעת שהיכולת הזו אינה קיימת בכל המכוניות החשמליות. היא דורשת תמיכה מצד הרכב עצמו, ולעיתים גם ציוד התקנה ייעודי בבית. בנוסף, החיבור חייב להתבצע באמצעות מערכת מתאימה ובידי גורמים מוסמכים, כדי לעמוד בדרישות הבטיחות ולמנוע פגיעה ברשת החשמל.

למה זה מעורר עניין?

ככל שמספר המכוניות החשמליות גדל, יותר יצרניות רכב משקיעות בפיתוח יכולות שיאפשרו לנצל את הסוללה גם כשהרכב אינו נוסע. הרעיון הוא להפוך את המכונית למקור אנרגיה נוסף, שיכול לסייע במצבי חירום ואף להשתלב בעתיד בניהול צריכת החשמל הביתית.

לפי דיווח של AP, יצרניות רכב רבות כבר משלבות או מפתחות מערכות מסוג זה, מתוך תפיסה שהמכונית החשמלית תהיה בעתיד הרבה יותר מאמצעי תחבורה בלבד.

האם זה כבר רלוונטי בישראל?

בישראל קיימים דגמים שמציעים יכולת לחיבור מכשירי חשמל חיצוניים (V2L), אך אספקת חשמל מסודרת לבית כולו (V2H) עדיין אינה נפוצה ודורשת התאמה של הרכב ושל מערכת החשמל הביתית. התחום נמצא בהתפתחות, וצפוי להתרחב ככל שיותר יצרנים יאמצו את הטכנולוגיה ויוסדרו התקנים המתאימים.

המשמעות היא שייתכן שבעתיד, בזמן הפסקת חשמל, במקום לחפש גנרטור – חלק מהמשפחות יוכלו להסתמך דווקא על המכונית שחונה ליד הבית.