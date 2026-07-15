"אני הדלקתי": השריפה השתוללה ליד פריז - ואז הכבאי הודה

שריפת ענק שפרצה ביער פונטנבלו, סמוך לפריז, הפכה בתוך שעות לאחד מאירועי האש הבולטים בצרפת בימים האחרונים. האזור, המוכר בזכות היער ההיסטורי וקרבתו לארמון פונטנבלו, התמלא בעשן, כבישים נחסמו, תנועת רכבות שובשה וכ־900 תושבים פונו מבתיהם מחשש להתפשטות הלהבות.

לפי Reuters, שני צעירים, שניהם ילידי 2007, נעצרו בחשד למעורבות בהצתות. אחד מהם - כבאי מתנדב, הודה כי הצית זרדים באמצעות דלק ומצית. החשוד השני הודה, לפי הדיווח, שגרם לשריפה אחרת בטעות בעקבות סיגריה. חשוב להדגיש: מדובר בשלב חקירה ובחשדות, ולא בהרשעה משפטית.

מי שאמור להילחם באש - חשוד שהצית אותה

זה הפרט שהופך את הסיפור לחריג במיוחד. בזמן שמאות כבאים נאבקו בלהבות, מטוסים הוזנקו לאזור ותושבים פונו, אחד החשודים המרכזיים הוא דווקא אדם ששירת ככבאי מתנדב - תפקיד שמזוהה עם הצלת חיים, מניעת אסונות וסיכון אישי מול האש.

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לפי הדיווחים, השריפה בפונטנבלו כילתה כ־1,600 הקטרים, ובשריפה סמוכה נוספת נפגעו עוד כ־450 הקטרים. בסך הכול מדובר ביותר מ־2,000 הקטרים שנפגעו בשתי שריפות סמוכות - אזור עצום, שהפך בתוך זמן קצר לזירת חירום.

מטוסי כיבוי מעל נהר הסן

מאמצי הכיבוי כללו שימוש במטוסי כיבוי, בהם מטוסי Canadair, ששאבו מים מנהר הסן והשליכו אותם על מוקדי האש. לפי AP, זו הייתה הפעם הראשונה שבה מטוסים מטילי מים פעלו באזור פריז לצורך כיבוי שריפות מהסוג הזה - פרט שממחיש עד כמה האירוע היה חריג עבור האזור.

הלהבות הובילו לסגירת כביש A6, לשיבושי רכבות ולפינוי תושבים מכמה יישובים באזור. לפי הדיווחים, לא דווח על הרוגים או פצועים, אך הנזק הסביבתי והבהלה באזור היו גדולים.

צרפת מתמודדת עם קיץ של שריפות

שריפת פונטנבלו מגיעה בתוך קיץ קשה במיוחד בצרפת, על רקע גלי חום, יובש קיצוני וחשש מתגברות השריפות. שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, אמר כי שנת 2026 עלולה להיות שנת שיא מבחינת שריפות בצרפת, לאחר שכבר עשרות אלפי הקטרים נשרפו ברחבי המדינה.

לפי Reuters, מתחילת השנה נעצרו בצרפת עשרות בני אדם בחשד להצתות, בהם גם קטינים. הנתון הזה מדגיש שהמאבק בשריפות אינו רק מאבק במזג האוויר וביובש, אלא גם באירועים פליליים או חשודים שעלולים להפוך תנאים מסוכנים לאסון רחב.

החקירה נמשכת

בשלב זה, הרשויות בצרפת ממשיכות לחקור את נסיבות השריפות ואת מעורבותם של שני החשודים. למרות הדיווח על הודאה מצד אחד מהם, יש להקפיד על ניסוח זהיר: הוא חשוד, החקירה נמשכת, והכרעה משפטית עדיין לא ניתנה.

מה שכבר ברור הוא שהשריפה ליד פריז הפכה מסיפור של מזג אוויר קיצוני ואש משתוללת - לסיפור עם טוויסט מטריד במיוחד: דווקא אדם שהוכשר לכבות אש, חשוד כעת שסייע להצית אותה.