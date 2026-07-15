החום הכבד שפוקד את אירופה דוחף מדינות ביבשת לחפש פתרונות חדשים כדי להגן על תשתיות חיוניות. לפי דיווח של Reuters, מדינות באירופה כבר בודקות ומפעילות שורה של אמצעים - בהם חיישנים מבוססי בינה מלאכותית, רחפנים לבדיקת נזקים, צבע לבן על מסילות ואפילו ניסויים באספלט עמיד יותר לחום. הסיבה פשוטה: החום הקיצוני כבר גורם למסילות להתעקם, לכבישים להינזק ולמערכות תחבורה וחשמל להיכנס ללחץ.

לא רק גלי חום - גם תשתיות שמתוכננות לקור

במשך שנים רבות, חלק גדול מהתשתיות באירופה - במיוחד בצפון היבשת - תוכנן בעיקר להתמודד עם קור, גשם ושלג. עכשיו, כשהטמפרטורות מזנקות שוב ושוב בקיץ, אותן תשתיות מתקשות לעמוד בעומס החדש. Reuters מדווחת כי יותר מ־70% ממנהלי תשתיות הרכבות באירופה מדווחים על קושי גובר מול אירועי מזג אוויר קיצוניים, ובמדינות כמו בריטניה ואיטליה הבעיה בולטת במיוחד בגלל רשתות ישנות שלא נבנו לחום כזה.

הכביש נמס? צובעים, מרטיבים ומחליפים חומרים

אחד הרעיונות המסקרנים ביותר הוא פשוט מאוד: צבע לבן. בשטוקהולם כבר צבעו חלקים ממסילת המטרו בלבן כדי להחזיר יותר קרינת שמש ולהפחית את הסיכון לעיוותי חום. בנורבגיה, בנמל התעופה של אוסלו, עובדים מרטיבים את מסלולי ההמראה במים כדי לקרר אותם, ובמקביל נבדק סוג חדש של אספלט עמיד יותר לחום. Reuters מציינת כי גם כבישים, במיוחד בצפון אירופה, זקוקים כעת לתכנון חדש שיתחשב לא רק בחורף הקשה - אלא גם בקיץ לוהט ומתמשך יותר.

רחפנים ובינה מלאכותית עולים לפעולה

לצד הפתרונות ה“פשוטים”, באירופה פונים גם לטכנולוגיה מתקדמת. לפי Reuters, רחפנים משמשים לבדיקת מסילות ותשתיות במהירות ובדיוק, וחיישנים המופעלים באמצעות בינה מלאכותית אמורים לזהות מוקדם אזורים שנחלשים בגלל עומס חום. המטרה היא לא לחכות לשיבוש או תקלה - אלא לאתר סימנים מוקדמים ולמנוע קריסה של קטע כביש, מסילה או תשתית אחרת לפני שהיא משבשת אלפי נוסעים ותושבים.

למה זה נהיה כל כך דחוף?

גלי החום האחרונים באירופה כבר גבו מחיר כבד מאוד. Reuters דיווחה בסוף יוני כי גל החום שפקד חלקים נרחבים ביבשת הוביל לטמפרטורות חריגות, לשיבושים בתחבורה, לעומס על בתי חולים ולפגיעה בתשתיות, לצד עשרות רבות של מקרי מוות מדווחים רק ביום אחד בשירותי החירום של פריז. במקביל, כבישים בגרמניה נפגעו, רכבות הושבתו בשוודיה ואתרי תיירות ואירועים נסגרו במדינות שונות. לכן מבחינת הרשויות, ההתאמה של התשתיות אינה עוד “פרויקט לעתיד” - אלא צורך מיידי.

לא מדובר רק באקלים - אלא בחיים היומיומיים

הסיפור הזה מעניין במיוחד כי הוא נוגע במשהו שכל אחד מבין: הדרך לעבודה, הרכבת, הטיסה, החשמל בבית. כשחום קיצוני פוגע בתשתיות, זה לא נשאר נושא מופשט של “אקלים”. זה מתורגם מיד לעיכובים, ביטולים, סגירות כבישים, סיכונים בטיחותיים ועלויות גבוהות לציבור. לכן אירופה מתחילה להבין שהמאבק בחום לא יתנהל רק במזגנים ובבתי חולים - אלא גם בשכבת האספלט, במסילת הרכבת ובמערכות הבקרה שמעליהן.

אירופה כבר לא מתכוננת לגל חום “יוצא דופן” - אלא לעידן חדש שבו חום קיצוני הוא חלק מהשגרה.