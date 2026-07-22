מלחמת היתושים: שחררו מיליון כדי לחסל את השאר

במשך עשרות שנים ניסו מדינות שונות לצמצם את אוכלוסיית היתושים באמצעות ריסוס, מלכודות וחומרי הדברה. אלא שכעת יותר ויותר חוקרים פונים לשיטה שנשמעת כמעט הפוכה: לשחרר לטבע עוד ועוד יתושים.

לא מדובר בטעות, אלא באסטרטגיה מתוכננת היטב.

איך זה עובד?

היתושים שמשוחררים אינם נועדו לעקוץ בני אדם. מדובר בזכרים שגודלו בתנאים מיוחדים, ולאחר שעברו עיקור או טיפול ביולוגי, הם משוחררים לטבע.

מטרת השיטה היא להפחית בהדרגה את מספר היתושים באזור, כך שבכל דור מתפתחים פחות יתושים חדשים. ככל שיותר זכרים כאלה משתחררים, כך פוחת בהדרגה מספר היתושים באזור.

היתרון הוא שרק נקבות עוקצות בני אדם ומעבירות מחלות כמו דנגי, זיקה וצ'יקונגוניה. הזכרים אינם עוקצים כלל.

הניסוי באוסטרליה

באוסטרליה הסתיים לאחרונה ניסוי רחב היקף שבחן את השיטה באזורים שונים. החוקרים דיווחו על ירידה משמעותית באוכלוסיית היתושים באזורים שבהם שוחררו הזכרים.

לדבריהם, השיטה עשויה להפחית את הצורך בריסוס כימי ולהוות כלי נוסף במאבק במחלות המועברות באמצעות יתושים.

גם ענקיות הטכנולוגיה נכנסו לתמונה

הנושא מושך עניין בינלאומי גם בעקבות פרויקטים נוספים בעולם, בהם יוזמות הנתמכות על ידי חברות וגופי מחקר גדולים, שבוחנים שימוש במיליוני יתושים שעברו טיפול ביולוגי כדי לצמצם את אוכלוסיית היתושים המזיקים.

המטרה היא לא להגדיל את מספר היתושים, אלא להפך – להביא לכך שבכל דור יהיו פחות ופחות מהם.

האם זה בטוח?

לפי החוקרים, הזכרים המשוחררים אינם עוקצים בני אדם. בנוסף, השיטה נבחנת תחת פיקוח של רשויות הבריאות והסביבה במדינות שבהן היא מיושמת.

עם זאת, מומחים מדגישים כי מדובר באחד הכלים במאבק ביתושים, ולא בפתרון יחיד. גם בעתיד ימשיכו להידרש אמצעים נוספים כמו מניעת מים עומדים, ניטור מוקדי דגירה ושימוש באמצעי הגנה במקומות שבהם קיימת סכנת מחלות.

הניסוי באוסטרליה מצטרף לשורה של מחקרים בעולם שבודקים האם דווקא שחרור מבוקר של יתושים מיוחדים יכול להיות אחת הדרכים היעילות ביותר להפחית את מספר היתושים המזיקים – ולצמצם את התפשטות המחלות שהם עלולים להעביר.