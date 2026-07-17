מוצרי חלב, אילוסטרציה ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

נער בן 13 מצפת נמצא אמש במצב קשה במרכז הרפואי זיו בצפת, לאחר שפיתח תגובה אלרגית חמורה לחלב. הילד, שסובל מאלרגיה ידועה למוצרי חלב, צרך קרטיב שהכיל שאריות חלב ללא ידיעתו, ומצבו החל להידרדר במהירות.

על פי הנמסר ממרכז הרפואי, משפחת הנער הבחינה בסימני מצוקה והחליטה לפנות בדחיפות לבית החולים. אולם במהלך הנסיעה חלה הידרדרות משמעותית במצבו של הילד, עד לכדי מצב מסכן חיים. הוא סבל מקוצר נשימה חריף ופיתח פריחה בכל גופו - סימנים אופייניים לתגובה אנפילקטית קשה. עם הגעתו למיון ילדים, הוכנס הנער בדחיפות לטיפול רפואי אינטנסיבי. צוות המיון, בראשות הרופאים ד"ר רים עלי וד"ר עלאא גנאים, פעל במהירות להצלת חייו. לאחר טיפול מציל חיים, הצליחו הרופאים ליצב את מצבו ולהוציאו מכלל סכנה. בשל חומרת המקרה, הועבר הילד להשגחה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. על פי העדכון האחרון מבית החולים, מצבו מוגדר כעת כקל ויציב, והוא נמצא תחת מעקב רפואי צמוד. לא נעים: שוטרים שלפו מהמיטה את הצעיר שפרסם תיעוד מסוכן | צפו קובי רוזן | 16.07.26 ד"ר דיאנה פאעור קאסם, מנהלת מיון ילדים בזיו, הדגישה את חשיבות ההגעה המהירה למיון במקרים כאלה. "הגעה מהירה למיון היא בעלת חשיבות רבה ביותר בטיפול והצלת חיים במקרה של חשיפה למאכלים אלרגנים", מסרה. "במקרה הנוכחי, הזיהוי וההתערבות המהירים במיון, מצד הרופאים ד"ר רים עלי וד"ר עלאא גנאים, בשילוב עם הצוות הסיעודי של מיון ילדים, הצילה את חיי הילד". סכנה גוברת: מוצרים "פרווה" שמכילים חלבון חלב המקרה מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים, ומעלה שוב את הסכנה הטמונה במוצרים המסומנים כ"פרווה" אך מכילים חלבון חלב מעבדתי. כפי שדיווחנו בעבר, משרד הבריאות נאלץ להוציא אזהרה דחופה בעקבות כניסת חלבון מסוג BLG - חלבון חלב המיוצר במעבדה ללא מעורבות של פרות - למוצרים טבעוניים המסומנים כפרווה. האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה התריע כי הסימון כ"פרווה" הפך למלכודת מסוכנת עבור אלרגיים לחלב, במיוחד במסעדות ובמאפיות כשרות, שם הציבור האלרגי נוהג לסמוך על כשרות "פרווה" כאינדיקציה לבטיחות.

פיצה ( צילום: שאטרסטוק )

מקרים דומים ברחבי הארץ

רק לפני מספר שבועות, גפן, ילד בן 12 מירוחם, כמעט איבד את חייו לאחר שצרך פיצה שהוזמנה כפרווה אך הכילה שאריות חלב. הילד, שסבל מאלרגיה חמורה לחלב, פיתח תגובה אלרגית קשה במהלך משחק כדורגל עם חבריו. כאשר הגיע לביתו, מצאה אמו את פניו נפוחות ושפתיו כחולות, והוא פונה בדחיפות לבית החולים סורוקה.

גם בירושלים תועד מקרה דומה, כאשר צעיר בן 20 סבל מהתקף אלרגיה שסיכנה את חייו בשכונת מחנה יהודה, לאחר שאכל סופגניה שהתבררה כחלבית. הצעיר ניצל בזכות רופא של איחוד הצלה שהזריק לו אדרנלין במקום.

מקרים אלו מדגישים את הצורך הדחוף בסימון ברור ומדויק של מוצרי מזון, במיוחד כאשר מדובר באלרגנים מסכני חיים. הורים לילדים אלרגיים מתריעים כי עליהם לחיות בחרדה מתמדת, ומבקשים מהסביבה להפגין התחשבות והבנה למגבלות הקשות שמוטלות על ילדיהם.

המרכז הרפואי זיו מעדכן כי הנער ממשיך להיות תחת השגחה רפואית, ומצבו יציב. המשפחה מודה לצוות הרפואי על ההתערבות המהירה שהצילה את חיי בנם.