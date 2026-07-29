ארה"ב חוסמת את הרובוטים מסין - וזה החשש

ממשל טראמפ הכריז על שורת הגבלות חדשות שנועדו למנוע את כניסתם של דגמים חדשים של רובוטים דמויי אדם ורובוטים הולכים על ארבע מתוצרת סין לשוק האמריקני. ההחלטה כוללת גם מגבלות על ממירי חשמל חכמים (Power Inverters), כחלק ממדיניות רחבה יותר לחיזוק ההגנה על תשתיות הבינה המלאכותית והאנרגיה בארצות הברית.

למה דווקא רובוטים?

לפי גורמים בממשל האמריקני, החשש אינו מהרובוט עצמו אלא מהטכנולוגיה שמפעילה אותו.

רובוטים מתקדמים מצוידים במצלמות, מיקרופונים, חיישנים וחיבור קבוע לרשת. בארצות הברית חוששים שמכשירים כאלה עלולים, בתרחישים מסוימים, לשמש לאיסוף מידע רגיש, לריגול תעשייתי או להפוך ליעד להשתלטות מרחוק במקרה של מתקפת סייבר.

מה בדיוק נאסר?

ההחלטה מתייחסת לדגמים חדשים שטרם אושרו לשיווק בארצות הברית. לפי הדיווח, מוצרים שכבר קיבלו אישור אינם מושפעים באופן אוטומטי, אם כי לרשות התקשורת הפדרלית (FCC) נשמרת האפשרות לבחון מחדש גם אישורים קיימים במקרים מסוימים.

למה דווקא עכשיו?

בשנים האחרונות הפכה סין למובילה עולמית בפיתוח ובייצור רובוטים דמויי אדם. חברות סיניות מציגות דגמים שמסוגלים ללכת, לטפס במדרגות, להרים ציוד ולעבוד במפעלים, והן מקדימות במקרים רבים מתחרות אמריקניות בקצב הייצור.

בארצות הברית אומרים כי לצד התחרות העסקית, יש גם שיקול אסטרטגי: לצמצם את התלות בטכנולוגיה סינית בתחומים שנחשבים קריטיים לעתיד הבינה המלאכותית.

גם בייג'ינג מגיבה

שגרירות סין בוושינגטון מתחה ביקורת על המהלך וטענה כי מדובר בצעד שמכוון נגד חברות סיניות ללא הצדקה. לפי הדיווח, בייג'ינג אף הזהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להגיב לצעדים האמריקניים.

לא רק רובוטים

האיסור החדש מצטרף לשורת צעדים שנקטה ארצות הברית בשנים האחרונות נגד ציוד טכנולוגי מסין, בהם מגבלות על ציוד תקשורת, שבבים ורכיבים נוספים. מטרת הממשל, לפי הגורמים הרשמיים, היא להגן על שרשרת האספקה של תעשיות הבינה המלאכותית ולצמצם סיכוני סייבר וריגול.