פיתוח מדהים: הגופן שבינה מלאכותית לא מסוגלת לקרוא

מדען המחשבים אריק לו פיתח את Ghost Font (גופן רפאים), שיטת תצוגת טקסט ניסיונית שנועדה להקשות על מערכות בינה מלאכותית לקרוא הודעות, בעוד שבני אדם מסוגלים לזהות אותן בקלות.

במקום אותיות רגילות, המילים נוצרות מאלפי נקודות זעירות הנעות בכיוון שונה מהרקע, כך שהמוח האנושי מצליח לחבר את הדפוס ולקרוא את הטקסט.

לדברי לו, הרעיון נולד לאחר שהבחין שמערכות בינה מלאכותית מסכמות את ההודעות הפרטיות שלו "פעמים רבות בצורה שגויה", והוא רצה למצוא דרך לאפשר תקשורת אנושית מבלי שהבינה המלאכותית "תקרא הכול".

בניסויים שערך, מודלי בינה מלאכותית מובילים התקשו לפענח את הכתוב ללא הנחיה מדויקת כיצד לחפש את הדפוס.

עם זאת, לו מדגיש כי "המטרה מעולם לא הייתה ליצור שיטת תקשורת שאי אפשר לפרוץ", אלא להמחיש את ההבדל בין האופן שבו בני אדם ובינה מלאכותית תופסים מידע חזותי. לדבריו, "הפער נסגר במהירות", וייתכן שבעתיד הקרוב גם מערכות AI יוכלו לקרוא את הגופן בקלות.