המגבת נקייה - אז למה היא לא סופגת מים?

זה קורה כמעט בכל מטבח: אתם מרימים מגבת כדי לנגב שיש רטוב, ידיים או כלים והיא פשוט מזיזה את המים מצד לצד. היא נקייה, מריחה טוב, עברה כביסה, אבל במקום לספוג כמו פעם היא מרגישה חלקה, דקה או “אטומה”.

מתברר שבמקרים רבים הבעיה לא במגבת עצמה. דווקא מה שאמור להפוך אותה לרכה וריחנית - עלול לגרום לה לספוג פחות.

ההרגל התמים שפוגע במגבות

רובנו רגילים להוסיף מרכך כביסה כמעט לכל מכונה. זה נשמע הגיוני: הרי מרכך עושה ריח טוב, נותן תחושה נעימה ומוציא את הכביסה רכה יותר.

אבל במגבות מטבח, זה יכול לעבוד הפוך.

מגבת אמורה לספוג מים. בשביל זה הבד צריך להישאר "פתוח" מספיק, עם סיבים שיכולים לקלוט נוזלים. שימוש קבוע במרכך עלול להשאיר שכבה דקה על הסיבים - שכבה שנעימה למגע, אבל יכולה להפחית את יכולת הספיגה.

במילים פשוטות: המגבת מרגישה רכה יותר - אבל עושה את העבודה פחות טוב.

למה זה בולט דווקא במגבות מטבח?

מגבות מטבח עובדות קשה. הן מנגבות מים, שיש, ידיים, כלים, לפעמים גם טיפות שמן או שאריות קטנות של אוכל. הן עוברות הרבה כביסות, מתייבשות מהר, וחוזרות מיד לשימוש.

כשמצטברים עליהן מרכך, שאריות חומר כביסה, שומן מהמטבח או ייבוש לא מלא - הספיגה שלהן נפגעת. ואז גם מגבת שנראית נקייה לגמרי יכולה להרגיש כאילו היא “לא שותה” מים.

זו הסיבה שאנשים רבים קונים מגבות חדשות, משתמשים בהן כמה חודשים, ואז מתפלאים למה גם הן כבר לא מתפקדות כמו בהתחלה.

הסימנים שהמגבת איבדה יכולת ספיגה

יש כמה סימנים שקל לזהות:

המגבת מורחת את המים במקום לספוג אותם.

היא מרגישה חלקה מדי או קצת שמנונית למגע.

היא מריחה טוב מהכביסה, אבל אחרי שימוש קצר מקבלת ריח לא נעים.

היא מתייבשת לאט יותר מהרגיל.

היא נראית נקייה, אבל לא באמת מנגבת.

אם זה קורה, לא חייבים לזרוק אותה מיד. לפעמים אפשר לשפר את המצב.

איך מחזירים למגבת את הספיגה?

הצעד הראשון הוא פשוט להפסיק לכבס מגבות מטבח עם מרכך. לפחות לכמה כביסות.

מכבסים אותן בנפרד או יחד עם מגבות דומות, עם כמות מדודה של אבקת כביסה או ג'ל כביסה - לא יותר מדי. עודף חומר כביסה לא מנקה טוב יותר; לפעמים הוא דווקא משאיר שאריות על הבד.

כדאי לבחור תוכנית כביסה שמתאימה למגבות ולבדוק את הוראות היצרן שעל התווית. אם המגבות לבנות או בהירות וחזקות, אפשר בדרך כלל לכבס בטמפרטורה גבוהה יותר בהתאם להוראות. מגבות צבעוניות או עדינות דורשות זהירות.

אחרי הכביסה, חשוב לייבש אותן לגמרי. מגבת לחה שנשארת בסל או על השיש מפתחת מהר מאוד ריח לא נעים, וגם מרגישה פחות נקייה בשימוש הבא.

ומה עם חומץ או סודה לשתייה?

יש מי שמשתמשים בחומץ לבן או סודה לשתייה כדי להפחית שאריות כביסה ולרענן מגבות, אבל חשוב לא להפוך את זה למשחק ניסויים במכונה.

לא מערבבים חומץ עם אקונומיקה. לא שופכים חומרים בלי לבדוק שהם מתאימים למכונת הכביסה ולבד. ולא משתמשים בכמויות גדולות רק כי “אם קצת עוזר, הרבה יעזור יותר”.

אם רוצים לנסות ניקוי עומק למגבות, עושים זאת בזהירות, לפי הוראות היצרן של המכונה ושל הבד. בהרבה מקרים, עצם ההפסקה של המרכך וכביסה נכונה בכמות חומר מדודה כבר משפרות את הספיגה.

הטעות הקטנה אחרי הכביסה

גם אם כיבסתם נכון, יש עוד שלב שיכול להרוס: להשאיר מגבות רטובות או לחות בערימה.

מגבת מטבח שסיימה לעבוד לא צריכה להיזרק ישר לכביסה כשהיא רטובה וסגורה בתוך סל. עדיף לפרוס אותה לייבוש, ורק אחר כך להכניס לסל הכביסה. אחרת הלחות נשארת בבד, והריח הלא נעים מתחיל הרבה לפני הכביסה הבאה.

אותו דבר אחרי כביסה: לא להשאיר מגבות במכונה שעות. להוציא, לנער, לתלות או לייבש היטב.

מתי בכל זאת להחליף מגבת?

אם המגבת דקה מאוד, קרועה, מלאה כתמים שלא יורדים, או מריחה רע גם אחרי כביסה טובה וייבוש מלא - יכול להיות שהיא פשוט סיימה את תפקידה.