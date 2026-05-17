אל תיגעו בסמרטוט: הטריק הגאוני להמיס את הלכלוך השחור מתוך המזגן שלכם

הקיץ כבר בשיאו, אנחנו נוטפים זיעה, לוחצים על השלט של המזגן, מתיישבים על הספה ונושמים לרווחה. הילדים משחקים בסלון, הבית ממוזג, והכל נראה מושלם. אבל האם עצרתם פעם לחשוב מה אתם באמת מכניסים לריאות שלכם ושל הילדים באותו רגע? (בריאות, בית)

בגלל הלחות הגבוהה שמצטברת בתוך המזגן והפרשי הטמפרטורות, נוצרת שם חגיגה אמיתית של עובש שחור (צילום: AI)

מתברר שהמקום שאמור להביא לנו נחת ורוגע בבית, הוא לעיתים קרובות המקום הכי מזוהם ומגדל החיידקים הגדול ביותר שיש לכם. בגלל הלחות הגבוהה שמצטברת בתוך המזגן והפרשי הטמפרטורות, נוצרת שם חגיגה אמיתית של עובש שחור, פטריות ובקטריות. כשאתם מפעילים את המזגן, הרוח פשוט מעיפה את נבגי העובש האלה ישירות לחלל החדר. התוצאה? שיעולים מסתוריים, אלרגיות, ותחושת מחנק שאנחנו בטוחים שהיא "סתם וירוס שמסתובב בבית".

כשאנחנו חושבים על ניקוי המזגן, מיד עולה לנו תמונה של פירוק הפלסטיקים, שטיפות בצינור, מים שנשפכים על הרצפה, ובקיצור - כאב ראש של ערב פסח שאין לנו זמן אליו ביום-יום. אז זהו, שלא צריך לקרצף ולא צריך להסתבך. יש טריק גאוני ואותנטי שחוסך את כל העבודה הקשה.

איך זה עובד? הטיפ האמיתי:

כל מה שאתם צריכים זה בקבוק שפריצר ריק, חומץ ביתי פשוט (זה שמנקים איתו אבנית) ומים חמים.

מנתקים את המזגן מהחשמל (בטיחות לפני הכל!).

פותחים את המכסה הקדמי ומוציאים את הרשתות (הפילטרים).

שוטפים את הפילטרים ומייבשים היטב.

מרססים תערובת של חצי חומץ וחצי מים חמים ישירות על צלעות האלומיניום הפנימיות (הרדיאטור שנמצא מאחורי הפילטרים).

ממתינים 10 דקות בלי לגעת בכלל.

  • מחזירים את הפילטרים היבשים: ודאו שהרשתות התייבשו לחלוטין בשמש, והחזירו אותן למקומן.
  • סוגרים ומחברים לחשמל: סגרו את הפלסטיק הקדמי של המזגן, והחזירו את התקע לשקע.
  • הפעלה על מצב אוורור (Fan): הפעילו את המזגן למשך 10–15 דקות על מצב אוורור בלבד (בלי קירור או חימום). הפעולה הזו תייבש את שאריות הלחות הפנימיות ותעיף החוצה את ריח החומץ.

    • למה זה עובד? החומץ הוא חומצה טבעית וחזקה שממיסה את העובש והשומנים ברגע שהיא נוגעת בהם. הלכלוך פשוט נמס ומחליק החוצה דרך צינור הניקוז של המזגן אל מחוץ לבית – אתם לא צריכים לנגב או לקרצף כלום בפנים!

    ממה צריך להיזהר? בשום אופן לא לרסס מים או חומץ על הצד הימני של המזגן, שם נמצאת מערכת החשמל והפיקוד הדיגיטלי של המכשיר. ריסוס שם עלול לגרום לקצר ואפילו להרוס את המזגן. בנוסף, אל תחזירו את הפילטרים כשהם רטובים - תנו להם להתייבש לחלוטין בשמש כדי שלא ייווצר עובש חדש תוך דקה.

    2
    ניקוי וחיטוי מזגן יסודי חייב להיות על ידי טכנאי מיזוג אוויר מורשה, לא מנקי מזרונים וספות. לפי התמונה של המזגן כל בריכת הניכוז מלוכלכת ומזוהמת, צריך קלים מתאמים לפרוק ונסיון לא לשבור את הפלסטיקה, אחד שיודע
    פרש אייר
    שטויות לא צריך שום טכנאי , קונים מנקה מזגן של יעקבי ב25 שקל מרססים מחכים וזהו . אתם הטכנאים רוצים רק כסף על כלום עבודה .
    אחד שיודע
    1
    יש לזה חומר מיוחד לא יקר במקום חומץ שימו את החומר המקורי שמסיר שומנים ועוד הכי טוב
    חי
    מסיר שומנים יהרוס את ציפוי הסוללה
    ישראלי

