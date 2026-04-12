כיכר השבת
השקט שאחרי הסערה

היום שאחרי: למה אנחנו מרגישות ריקנות דווקא כשהלחץ נגמר?

יש רגע אחד, בדיוק כשהאחרון מיוצאי מצרים הפרטיים שלי סגר את הדלת בדרכו ללימודים, הרגשתי שהתקרה נופלת עליי מהשקט. אחרי שבועות של ריצה מטורפת וחלומות על ה'אחרי החגים' המיוחל, מצאתי את עצמי בוהה בשיש הנקי ולא מבינה למה הלב שלי מרגיש פתאום כמו בלון שהתרוקן מאוויר. בואו נדבר על המועקה הלא מוסברת הזו שמתגנבת דווקא כשהלחץ נגמר, ועל האמת הפשוטה שמסתתרת מאחורי העייפות שפתאום 'נזכרה' להגיע (מאמע)

בדיוק כשהאחרון שביוצאי מצרים הפרטיים שלי סגר את הדלת בדרכו ללימודים, הרגשתי שהתקרה נופלת עליי מהשקט. (צילום: AI )

זה קרה לי הבוקר, מול ערימת הכביסה השלישית של בגדי החג. הבית כבר כמעט חזר לעצמו, אבק הפסח שקע, הכלים של החמץ כבר תפסו את מקומם הקבוע בארונות, והשקט... הו, השקט הזה. הוא פתאום הרגיש לי כבד מדי.

שבועות רצנו על אדרנלין טהור. תכננו תפריטים, קנינו נעליים, קרצפנו פינות שאף אחד לא רואה, ועמדנו במטבח עד שהרגליים התחננו לרחמים. חלמנו על הרגע הזה שבו הכל ייגמר, שנוכל סוף סוף "לשבת". והנה, הרגע הגיע, ואיתו הגיעה אורחת לא קרואה: מועקה קטנה בלב. מין ריקנות כזו שמתגנבת דווקא כשהמדחום של הלחץ יורד לאפס.

האמת היא, שהמועקה הזו היא לא תמיד "רוחנית" או עמוקה כמו שאנחנו מנסות לצייר אותה. לפעמים היא פשוט פיזית לגמרי. בזמן הלחץ, הגוף שלנו נועל את העייפות בתוך כספת סודית; אין לנו פנאי אליה, אז היא פשוט מחכה בצד. וברגע שהילד האחרון יוצא מהבית והדלת נסגרת, הכספת הזו נפרצת בבת אחת. פתאום העייפות "מקבלת מקום", והיא כל כך כבדה שהיא מתחפשת לעצבות. זה כמו מישהו שמתיישב לאכול רגע באמצע עבודה קשה, ופתאום מגלה שהוא פשוט לא מסוגל לקום יותר. הגוף אומר לנו: "סטופ, אני בתחנת דלק עכשיו, אל תדברו איתי".

ויש בזה גם סוג של פרדוקס מתסכל. כל ערב החג הרי התפללנו ל"אחרי החגים". חלמנו על הלו"ז, על הסדר, על השגרה המבורכת. אבל כשהיא מגיעה, אנחנו מגלות שהיא קצת אפורה מדי. המעבר החד מהצבעים של החג: מהיין, מהאורחים, מהתחושה של "אנחנו חלק ממשהו גדול" אל תוך המכונה של כביסה-כלים-עבודה, מייצר מין נפילה כזו. פתאום אין לנו את ה"פטור" של הלחץ; אנחנו נשארות לבד עם עצמנו, בלי התירוץ של "אני חייבת לסיים את הבישולים", וזה מפגש שיכול להיות קצת מבהיל.

אז איך אוספים כוחות כשהסוללה לא רק ריקה, אלא מרגישה כאילו היא התקלקלה?

התובנה הכי חשובה היא פשוט לתת לעייפות הזאת להיות. אל תילחמו בה ואל תנסו "לנצח" אותה עם עוד רשימת מטלות. אם את מרגישה כמו סמרטוט - תהיי סמרטוט לכמה שעות. זה לא סימן לכישלון, זו ההוכחה הכי טובה לזה שמסרת את הנפש בשבועות האחרונים. הלב שלך לא ריק, הוא פשוט נח.

כדי לאסוף כוחות באמת, אל תחפשו פרויקטים גדולים. תחפשו "עוגנים קטנים של יופי". קפה בכוס יפה, הליכה קצרה בשמש של האביב, או פשוט הידיעה שהשגרה הזו היא לא האויב, היא המקום שבו אנחנו בונים את החיים האמיתיים שלנו, שלב אחרי שלב, בלי הדרמה של החג אבל עם המון אמת. השגרה מחכה לנו שנגלה בה את הקסם השקט שלה, והיא תעשה את זה, בקצב שלה, ברגע שנפסיק להשוות אותה לשולחן הסדר.

קיץ בריא ושגרה מבורכת!

השקט שאחרי הסערה

|
ש

בעוצמה וטכנולוגיה מהפכנית

מיכל כהן|מקודם

היכן הוא מסתתר?

||
6

מחטא ומנקה

|

הטיפים הכי שווים

||
3

מסתיר סודות דוחים

||
2

כל השומן מחליק

||
5

כמו סמרטוט רטוב

|

ללא חומרים מיוחדים

||
75

ש

טכנולוגיה מדהימה!

מיכל כהן|מקודם

מיוחד לערב פסח

||
3

מיוחד לערב פסח

||
2
ש

הכי חזק בשוק

ציקי גל|מקודם

גאוני

||
5

סוד הארגון

|

תנקו את זה

||
17

המטר האחרון

||
3

