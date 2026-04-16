כיכר השבת
"שבוע שלם רק קיפלתי"

קריאה לדור הצעיר: הטיפ שיגרום לאמא שלכם לחכות לכם בכיף בשבת הבאה

"פסח נגמר, הנכדים נסעו, ורק אני נשארתי בבית עם הר סדינים שצריך לקפל. שבוע שלם עמדתי מול המכונה ושאלתי את עצמי: האם זה פשע לבקש מהילדים להביא מצעים מהבית? מצד אחד - אני רוצה לפנק אותם עד הסוף, במיוחד כשהם נסחבים עם חצי בית באוטובוסים. מצד שני - מי ידאג לגב של אמא? הפנייה המרגשת שהגיעה למערכת מעלה שאלה שכל אמא (וכלה) חייבת לקרוא (משפחה, מאמע)

"אני נשארתי מול הר סיני של כביסה. שבוע שלם עבר עליי בין המכונה למייבש, מול 15 סטים של מצעים" (צילום: AI)

"פסח האחרון היה חלומי", כך פתחה אמא שפנתה אלינו השבוע למערכת, עם דמעות של נחת מהולות בעייפות עמוקה בעיניים. "הבית המה נכדים, השולחן היה מפואר, וברוך השם זכינו לראות את כולם. אבל אז הגיע מוצאי החג. הילדים נסעו, השקט חזר, ואני נשארתי מול הר סיני של... כביסה. שבוע שלם עבר עליי בין המכונה למייבש, מול 15 סטים של מצעים שלא נגמרו. ובתוך ערימות הסדינים, עלתה בי שאלה שהפחידה אותי: האם זה מוגזם לבקש מהם להביא מצעים מהבית?"

כשאמא הופכת למכבסה תעשייתית

בואו נניח את הקלפים על השולחן. לארח משפחה ברוכת ילדים זה פרויקט לוגיסטי עצום. אנחנו מדברים על בישולים, קניות, ניקיונות ואינספור הכנות. אבל הרגע הזה שבו הבית מתרוקן ואת נשארת עם הררי מצעים שצריך להחליף, לכבס, לייבש ולקפל - זה הרגע שבו הנחת הופכת למעמסה פיזית שיכולה להשבית אותך לימים.

הדילמה: רכב מול קו 402

הסיפור מסתבך כשמסתכלים על המציאות של הילדים שלנו. "אני יודעת כמה זה מורכב", אומרת אותה אמא בכאב. "הם נסחבים באוטובוסים, הלוך וחזור, עם ילדים, עגלה, מזוודות תיק טיולים, ושקיות עם עוד כמה פריטים שלא נכנסו למזוודה. אני רואה אותם מגיעים מיוזעים ותשושים, והלב שלי נחמץ. איך אני יכולה להגיד להם 'תביאו גם מצעים'? זה נראה לי אכזרי להוסיף להם עוד שקית למסע הזה".

מצד שני, האם הפתרון הוא שהאמא תעבוד שבוע שלם אחרי כל ביקור? האם אין דרך ביניים? אולי אלו שיש להם רכב יכולים להרים את הכפפה? אולי אלו שבאים באוטובוס יכולים להביא רק ציפיות, או לפחות להציע לעזור בקיפול במוצאי שבת?

קריאה לדור הצעיר: אל תחכו שהיא תבקש

וכאן אנחנו פונים אליכם, הילדים והכלות היקרים. אמא שלכם לעולם לא תבקש, כי הלב שלה רחב מדי. אבל תחשבו על זה רגע: אם יש לכם רכב – אל תשאלו, פשוט תביאו. ואם אתם באוטובוסים - לפחות תפתחו את הנושא. תשאלו: "אמא, אנחנו רוצים להקל עלייך, מה הכי יעזור לך?". לפעמים עצם ההכרה בעבודה הקשה שלה שווה יותר מכל מכונת כביסה. אל תחכו שהיא תרגיש לא נעים - תציעו את זה מעצמכם.

השבת הקרובה בפתח. הלב של כל אמא אומר "תני להם הכל", אבל הגב לפעמים לוחש "אולי הפעם שמישהו יעזור לי?". מה אתם אומרים? האם הבקשה למצעים היא הדבר הנכון שאפילו לא צריך לבקש, או טעות שתגרום לילדים להעדיף להישאר בבית?

4
אצל חמותי יש סט קבוע לכל זוג. אנחנו פורשים כשבאים ומקפלים ושמים במקום כשהולכים. כך אין צורך לכבס אחרי לילה אחד. אחרי מספר ביקורים אנחנו שמים לב אם יש צורך בכביסה ומניחים בסל הכביסה. אני חושבת שזה מקל משמעותית
משהי
3
העומס על ההורים באירוח וסיפרו של משפחות גדולות הוא ממש לא הגיוני ההורים שלי אחרי כל חג פשוט נופלים למשכב של לפחות שבוע בעיניי זה לא תקין
מירי
2
אני כן מבקשת מהם להביא. אני עובדת . יש לי עוד ילדים צעירים בבית. באמת שלא חסר לי תעסוקה. האירוח גם ככה הוא לא פשוט.ודורש הרבה מאוד עבודה הכנה וגם הכלה . יש גבול לכוחות שלי.
שירה
1
אני אוהבת לארח את ילדיי ונהנית להכין להם חדרים"בית מלון" אבל המציאות שהתבגרנו וכל עזרה מהזוגות המתארחים מתקבלת בברכה. לא לשאול באופן כליים מה צריך לעזור אלא להגדים ראש, להשאיר חדר מסודר ללא מצעים, להעמיד עובדה שמביאים עוגה, ועוד כאלה שלא מכבידים עליכם וגם יתקבחו בברכה. אוהבים אתכם ושמחים שאתם באים ל
