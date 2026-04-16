כיכר השבת
בלי לעבוד קשה

אל תשפשפו: הפטנט שיהפוך את סיר הצ'ולנט למבריק ב-5 דקות

יום חמישי, המטבח כבר בתפוקה מלאה וריחות הבישולים ממלאים את הבית בשמחה. אבל אז אתם מביטים בסיר הצ'ולנט הכבד או במחבת הדגים, ויודעים מה מחכה לכם במוצאי שבת. השפשופים האינסופיים, המאמץ בידיים והתחושה שזה פשוט לא יורד - הגיע הזמן להפסיק עם זה. יש פטנט אחד פשוט, כזה שנמצא לכל אחד מכם בארון, שיעשה עבורכם את העבודה הקשה באמת (מאמע, בית)

הטבלייה שתעשה עבורכם את העבודה - מנקה סירים מלוכלכים ברגע (צילום: AI)

הכירו את הגיבור שלכם: טבליית המדיח (גם אם אין לכם מדיח!)

רובכם רגילים להשתמש בטבליות המדיח רק בתוך המכונה, אבל הכוח הממיס שלהן הוא הפתרון המושלם לסירים עם שאריות מזון עקשניות במיוחד. החומרים הפעילים בטבלייה נועדו לפרק חלבונים ושומנים בחום גבוה, וזה בדיוק מה שהסיר שלכם צריך.

איך עושים את זה נכון?

שלב ההרתחה: ממלאים את הסיר השרוף במים עד לגובה הלכלוך.

הוספת הקסם: זורקים פנימה טבליית מדיח אחת (או כף אבקת מדיח).

הפעולה: מניחים את הסיר על האש ומביאים לרתיחה. כשהמים רותחים, מנמיכים את האש ונותנים לזה "להתבשל" כ-10 דקות.

התוצאה: תראו איך השומן והלכלוך פשוט צפים ועולים למעלה.

אזהרה חשובה:

יש להשתמש בשיטה זו בסירים העשויים נירוסטה או אמייל בלבד. אל תשתמשו בטבליית מדיח על סירי אלומיניום, שכן החומרים החזקים עלולים ליצור כתמים כהים על המתכת ולהרוס את הברק שלה.

טיפ: אם הסיר ממש "קשה", השאירו את המים עם החומר בתוך הסיר למשך הלילה. למחרת, שטיפה קלה עם ספוג רך והסיר חוזר להיות חדש.

הכנות קלות ונעימות!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר