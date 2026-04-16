אל תשפשפו: הפטנט שיהפוך את סיר הצ'ולנט למבריק ב-5 דקות

רובכם רגילים להשתמש בטבליות המדיח רק בתוך המכונה, אבל הכוח הממיס שלהן הוא הפתרון המושלם לסירים עם שאריות מזון עקשניות במיוחד. החומרים הפעילים בטבלייה נועדו לפרק חלבונים ושומנים בחום גבוה, וזה בדיוק מה שהסיר שלכם צריך.

איך עושים את זה נכון?

שלב ההרתחה: ממלאים את הסיר השרוף במים עד לגובה הלכלוך.

הוספת הקסם: זורקים פנימה טבליית מדיח אחת (או כף אבקת מדיח).

הפעולה: מניחים את הסיר על האש ומביאים לרתיחה. כשהמים רותחים, מנמיכים את האש ונותנים לזה "להתבשל" כ-10 דקות.

התוצאה: תראו איך השומן והלכלוך פשוט צפים ועולים למעלה.

אזהרה חשובה:

יש להשתמש בשיטה זו בסירים העשויים נירוסטה או אמייל בלבד. אל תשתמשו בטבליית מדיח על סירי אלומיניום, שכן החומרים החזקים עלולים ליצור כתמים כהים על המתכת ולהרוס את הברק שלה.

טיפ: אם הסיר ממש "קשה", השאירו את המים עם החומר בתוך הסיר למשך הלילה. למחרת, שטיפה קלה עם ספוג רך והסיר חוזר להיות חדש.

