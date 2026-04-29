קסם שעובד

הילד קשקש על הריפוד? הפתרון המטורף שנמצא אצלכם במקרר

הלב שלכם צנח כשהילד הגיע בגאווה עם עט כדורי ביד אחת וספה "מעוצבת" ביד השנייה? לפני שאתם רצים להזמין ריפוד חדש או מכסים הכל בכיסויים מכוערים, יש פטנט אחד שעובר מפה לאוזן בין מנקות מקצועיות. השילוב בין חלב פשוט לאלכוהול 70% עושה את מה שחומרי הניקוי היקרים ביותר נכשלו בו, והוא עושה את זה כמעט בקסם (בית, מאמע)

למה הכימיה הזו עובדת?

דיו של עט כדורי מבוסס על שמן ופיגמנט עז, מה שהופך אותו לאויב המושבע של בדי הספות. האלכוהול משמש כממיס עוצמתי ש"שובר" את קשרי הדיו, בעוד שהחלב מכיל חלבונים ושומנים שסופחים אליהם את הפיגמנט ומונעים ממנו להימרח ולהעמיק לתוך סיבי הבד. יחד, הם יוצרים צוות ניקוי שמפרק את הכתם מהשורש.

כך תעשו זאת נכון

טבלו צמר גפן באלכוהול 70% וטפחו בעדינות על הכתם (בלי לשפשף!). מיד לאחר מכן, קחו מטלית נקייה טבולה במעט חלב קר ועברו על האזור בתנועות סיבוביות עדינות מבחוץ פנימה. אתם תראו את הכחול או השחור עוברים מהספה ישירות למטלית שלכם. לסיום, נגבו עם מטלית לחה במים בלבד כדי להסיר שאריות חלב.

אזהרה חשובה לפני שמתחילים

למרות שהטריק הזה נחשב לבטוח יחסית, ספות שונות מגיבות אחרת לחומרים. חובה לבצע "טסט" בפינה נסתרת של הספה (מאחור או למטה) כדי לוודא שהאלכוהול לא פוגע בצבע של הבד. רק לאחר שראיתם שהצבע נשאר יציב והבד לא נפגם, אפשר לעבור לטפל בכתם המרכזי בלב שקט.

מאמעטיפיםטובה אור

זה נושא ליועץ חינוכי יותר מאשר למדור הזה... אבל תודה
