המקום הנסתר במיקסר שבו מתחבא החמץ של כל השנה וזה לא איפה שחשבתם

אם חשבתם שהעברתם סמרטוט עם אקונומיקה על גוף המיקסר והוא מוכן לפסח, יש לנו חדשות רעות בשבילכם: אתם כנראה מנקים את המקום הלא נכון. המיקסר שלכם הוא עיר מקלט לחמץ גמור. כל פירור קמח שעף, כל אד של בצק שחודר פנימה, כולם מוצאים את דרכם לצירים הנסתרים. אם אתם לא מאמינים, קחו מקלון אוזניים ותבדקו את החריץ הכי עמוק. התמונה שתעלה ממנו תגרום לכם להבין למה באמת כדאי לכם לקרוא את המדריך הזה (בית, מאמע)

המיקסר שלכם הוא עיר מקלט לחמץ גמור (צילום: AI )

הם שם, בין ה"שיניים", בתוך הצירים ומתחת למכסה הנסתר. שאריות הקמח והבצק מהחלות של כל השנה מחכות לכם בתוך קרבי המיקסר. כך תפרקו, תבריקו ותוציאו כל פירור חמץ מהמכשיר הכי מאתגר במטבח.

אם חשבתם שהעברת סמרטוט עם אקונומיקה על גוף המיקסר מספיקה להכשיר אותו לפסח, כדאי שתחשבו מסלול מחדש. המיקסר הוא "עיר מקלט" לחמץ. הקמח עף לכל חור, האדים של הבצק חודרים לצירים, ובמפגש עם השמן של המנוע נוצרת עיסה שחורה ודביקה שהיא חמץ גמור.

לפני שמתייאשים, הנה המדריך המקוצר לביעור חמץ יסודי במיקסר:

1. סוד "החלק הנשלף" (בעלי בוש ודומיו - שימו לב!)

במיקסרים רבים (כמו בוש) החלק המרכזי שבו מתחברים האביזרים פשוט נשלף החוצה בלחיצה או בסיבוב קל.

הטיפ: אל תפחדו, תוציאו אותו! מתחתיו תגלו עולם שלם של פירורי בצק יבשים שמעולם לא ראו אור יום. זה המקום הכי קריטי לניקוי יסודי שרבים פשוט שוכחים מקיומו.

2. שיטת מברשת השיניים (הכי יעיל ל"שיניים")

בתוך גוף המיקסר, במקום שבו נמצאים גלגלי השיניים או הפין שתופס את המקצף, מצטבר לכלוך עקשן במיוחד.

הפטנט: קחו מברשת שיניים. טבלו אותה במעט חומץ או אלכוהול 70%.

למה חומץ? הוא ממיס את השומן והבצק היבש בשניות בלי להשאיר שאריות סבון שקשה לשטוף. שפשפו היטב בין השיניים, המברשת מגיעה לעומק ששום סמרטוט לא יצליח לחדור אליו.

3. הקיסם שעושה סדר במכסה ובחריצים

המכסה של המיקסר או החריצים שסביב כפתורי ההפעלה הם מלכודת פירורים קלאסית.

הטיפ: קחו קיסם שיניים פשוט ותעברו איתו בכל החריצים הצרים, במיוחד בחיבורים שבין הפלסטיק למתכת. תופתעו לראות כמה "נחשים" של בצק יבש יוצאים משם. המכשיר נראה נקי, אבל הקיסם תמיד מצליח לדוג עוד חמץ נסתר.

4. שאיבה של ענני הקמח

אל תנסו לנקות את חריצי האוורור של המנוע עם סמרטוט רטוב, אתם רק תהפכו את הקמח לדבק בתוך המנוע ותסתכנו בקצר.

הפתרון: שואב אבק. פשוט הצמידו את הפיה לחריצי האוורור ושאבו בעוצמה את כל האבק והקמח שחדרו פנימה במהלך האפיות של כל השנה.

חמש דקות עם מברשת שיניים וקיסם, ואתם מסודרים. המיקסר שלכם נקי מחמץ באמת, ואולי בפעם הראשונה השנה - הוא גם מפסיק להסתכל עליכם במבט מאשים מהשיש.

3
טעות ! תשאלו כל רב ותבינו שאין צורך לנקות במקומות נסתרים ובפרט כשהוא מטונף
משה
ועוד פירורים פחות מכזית,פסול מאכילת כלב.
נכון
אל תהרסו לאנשים את החוויה
עקרת בית
2
מה עם קנווד?
אנונימוס
1
למכור אותו בחמץ...
יותר פשוט

עוד בבית:

היכן הוא מסתתר?

||
5

מחטא ומנקה

|

הטיפים הכי שווים

||
3

מסתיר סודות דוחים

||
2

כל השומן מחליק

||
5

כמו סמרטוט רטוב

|

ללא חומרים מיוחדים

||
67
ש

טכנולוגיה מדהימה!

מיכל כהן|מקודם

מיוחד לערב פסח

||
3

מיוחד לערב פסח

||
2
ש

הכי חזק בשוק

ציקי גל|מקודם

גאוני

||
5

סוד הארגון

|

תנקו את זה

||
17

המטר האחרון

||
3

תעבדו חכם

||
12

מלאו מחדש

||
8

