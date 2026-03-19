פסח בפתח, והלחץ בשיאו. אבל רגע לפני שאתם מעמיסים עגלה בבקבוקים זרחניים עם ריח של אקונומיקה שחונקת את האוויר ושורפת את הידיים - תעצרו. אנחנו מוציאים הון עתק על כימיקלים שאמורים "לעשות לנו חג", כשהחומרים הכי חזקים, הכי בריאים והכי זולים בעולם בכלל מתחבאים לנו בין הפסטה לתבלינים.

הנה הנבחרת שתהפוך את הבית שלכם למבריק במינימום כסף ומקסימום בריאות:

1. חומץ לבן: מפרק אבנית ושומן

הוא זול, הריח שלו נעלם תוך דקה, והוא עושה עבודה שחומרי ניקוי יקרים רק חולמים עליה.

מה מיוחד בו? חומצה עדינה שמפרקת אבנית ושומן בלי להרוס את המשטח ובלי לשרוף לך את דרכי הנשימה.

שימו חומץ בשפריצר, רססו על החלונות ונגבו עם נייר סופג. הם יהיו שקופים ברמה שתצטרכו לשים עליהם מדבקה כדי שהילדים לא ייתקלו בזכוכית.

2. סודה לשתייה: ה"מגב" האנושי של הכתמים

זו לא סתם אבקה, זה קסם לבן שמציל אתכם כשאתם כבר מיואשים מול כתם שלא זז.

מה מיוחד בה? מפרקת שומנים בקלות, אבל עדינה מספיק כדי לא לשרוט את האמבטיה או השיש.

למה היא קריטית לפסח? כי היא סופגת ריחות. שימו צלוחית עם סודה לשתייה במקרר הנקי וכל הריח של הטיגונים והבישולים פשוט נעלם.

הבונוס: ערבבתם סודה לשתייה עם חומץ? קיבלתם "הר געש" קטן בתוך הכיור שממיס את כל הג'יפה בצינורות שהצטברה מהחורף.

3. אבקת אפייה: הפילינג של הסירים

נשארו לכם כמה שקיות מהחמץ? אל תזרקו! הן הולכות להציל לכם את הסירים והתבניות.

מה מיוחד בה? המרקם העדין שלה משפשף לכלוך קשה בלי להשאיר שריטות מכוערות על הכלים היקרים.

איך זה עובד? ערבבו אבקת אפייה עם טיפה מים עד שיוצאת "משחה". מרחו על התחתית של הסירים או בתוך התנור, חכו חצי שעה ותנגבי. השחור פשוט נושר.

4. מלח גס: הדרך הטבעית לחטא את המטבח

למי יש כוח לשפוך אקונומיקה על הכיור חצי שעה אחרי שהכשרנו אותו?

מה מיוחד בו? המבנה הקריסטלי שלו משמש כחומר שיוף טבעי ועוצמתי.

השימוש המנצח: פזרו מלח גס על חצי לימון ושפשפו את הכיור או קרשי החיתוך. זה מנקה, מחטא ומנטרל ריחות של דגים ובצל בלי להשאיר שאריות של רעל על משטחי האוכל.

5. וקס למקרר: טיפת שמן לברק מושלם

רוצים מקרר נירוסטה שמנצנץ כמו באולם תצוגה בלי להשאיר "זירת פשע" של טביעות אצבע?

הסוד הוא במינון: אחרי שהמקרר נקי ויבש לגמרי, שימו טיפה אחת של שמן על מטלית מיקרופייבר יבשה. תעסו את המטלית כדי שהשמן ייספג בה, ותעברו על המקרר עם כיוון הסיבים. בסוף, תעברו עם צד יבש לגמרי של המטלית כדי להסיר עודפים. זה יבריק וידחה אבק וסימני ידיים.

6. הלימון: האקונומיקה של הטבע

הוא מריח כמו חופש, הוא זול, והוא מלבין מעולה.

מה מיוחד בו? חומצת לימון היא אויבת מושבעת של חלודה וכתמי אוכל קשים.

פטנט למיקרוגל: קערה עם מים וחצי לימון ל-3 דקות בתוך המיקרו. האדים ירככו את כל השאריות שנדבקו שם מהחורף, וכל מה שיישאר לכם זה להעביר סמרטוט ולחייך.

הניקיון של פסח הוא לא עונש, והוא בטח לא צריך לעלות לנו בבריאות או ביוקר. הפתרונות הכי חזקים נמצאים ממש שם, בארון המטבח!