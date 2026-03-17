אנחנו נמצאים במרוץ של ערב פסח. הבית הפוך, רשימת המטלות לא נגמרת, ואיכשהו, תמיד נשארת בסוף המפלצת הגדולה מכולן: התנור. זה השלב שבו אנחנו מסתכלים על השומן השרוף שנדבק לזכוכית מאז פסח קודם ונאנחים.

נקיון התנור היא המטלה השנואה ביותר. זה אומר לנשום חומרים חריפים, לשפשף עד שיוצאת הנשמה, ולסיים עם ידיים הרוסות.

אבל השנה, אתם הולכים לעשות את זה חכם. בלי לקרצף, בלי להזיע, ובלי לשלם הון על חומרי ניקוי אגרסיביים. הפתרון נמצא אצלכם במטבח, והוא עולה פחות מ-5 שקלים.

"אפקט החממה": הטבליה למדיח פוגשת את הניילון הנצמד

רובנו יודעים שטבליות למדיח (גם הפשוטות ביותר) הן פצצות אנזימים שמפרקות שומנים. אבל הבעיה בלהשתמש בהן על דפנות התנור היא שהן מתייבשות מהר ומפסיקות לעבוד. כאן נכנס לתמונה השותף המושלם: הניילון הנצמד.

השילוב ביניהם יוצר "אפקט חממה" שמונע מהחומר להתאדות ומכריח אותו להמשיך לפרק את השומן במשך שעות.

איך עושים את זה (שלב אחר שלב):

מכינים את ה"משחה": קחו קערה קטנה, שימו בה טבליה אחת למדיח (לא חובה את המותגים הכי יקרים, הפשוטות עושות עבודה מעולה). טפטפו עליה מעט מים חמים - רק מספיק כדי לרכך אותה. תמעכו אותה עד שנוצרת משחה סמיכה (במרקם של חומוס).

מורחים: מרחו את המשחה בנדיבות על זכוכית התנור, התחתית, החלק העליון והדפנות.

אוטמים (זה הקסם!): קחו גליל של ניילון נצמד והצמידו אותו ישירות על המשחה שמרחתם. וודאו שהניילון צמוד לגמרי ושאין בועות אוויר גדולות. אתם בעצם כולאים את הלחות בפנים.

הולכים לישון: זהו. סיימתם להיום. בזמן שאתם ישנים, המשחה נשארת רטובה ופעילה, וממיסה בעדינות את כל השומן השרוף.

הבוקר שאחרי: בבוקר, קלפו את הניילון. תראו איך רוב הג'יפה יורדת יחד איתו. כל מה שנשאר זה לקחת סמרטוט לח ולנגב. השומן פשוט יחליק החוצה, בלי שום מאמץ. התנור שלכם יבריק, וכל זה בלי טיפה אחת של חומר חריף.

למקרים הקשים באמת (נשק יום הדין)

אנחנו יודעים שיש תנורים שראו הכל. אם התנור שלכם לא נוקה שנים והטיפ של הטבליה לא הספיק, אין ברירה אלא לעבור לכימיקלים הכבדים יותר (כמו סנט מוריץ). זה אולי פחות בריא וידידותי, אבל זה עובד.

אבל גם כאן - תעשו את זה חכם:

אל תרססו ותתחילו לשפשף. השתמשו באותו פטנט האיטום:

רססו את מסיר השומנים בתוך התנור.

הצמידו מיד ניילון נצמד על כל האזורים המרוססים כדי למנוע את התאדות החומר החריף.

את הרשתות והתבניות רססו, והכניסו לתוך שקית זבל גדולה ואטומה.

סגרו את דלת התנור והשאירו ללילה. בבוקר, השומן פשוט ינשור. כל מה שיישאר לכם זה לנגב ולשטוף היטב (מאוד חשוב לשטוף טוב כשמשתמשים בחומרים האלה!).

תאמינו לנו, השנה אתם מגיעים לסדר בלי כאבי גב ובלי ידיים הרוסות. חג כשר ושמח!

