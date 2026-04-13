כיכר השבת
ב-10 דקות

הטריק שהטריף את עקרות הבית: זרקו קרח למייבש ותראו מה קורה

השעון רץ, שבת בפתח, וערמת החולצות הלבנות של הבנים עדיין מחכה למגהץ? לפני שאתם נכנסים ללחץ ומוציאים את הקרש, כדאי שתכירו את הטיפ הגאוני שיהפוך את המייבש שלכם למגהץ קיטור מקצועי. מבטיחים: שום דבר לא נרטב (מאמע)

קחו שלוש או ארבע קוביות קרח מהמגירה במקפיא, וזרקו אותן ישירות לתוך המייבש (צילום: AI)

ערב שבת, המטבח כבר מריח נפלא, הסלטים מוכנים, והבית כמעט מתוקתק. אבל אז אתם נזכרים ב"צרה" המוכרת: ערמת החולצות הלבנות. אלו של הבנים, אלו שתמיד נראות כאילו עברו התעללות בתוך התוף. הזמן מתחיל לתקתק, המגהץ מתחמם לאיטו, ואתם כבר מדמיינים את עצמכם עומדים מעל האדים במקום להתארגן בנחת.

אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים, תעצרו. הפתרון נמצא אצלכם במקפיא, והוא עומד לשנות לכם את כל השעתיים האחרונות שלפני הדלקת נרות.

הסוד: מייבש שהופך לסאונה

זה נשמע כמו משהו שלא אמור לעבוד, אבל הפיזיקה פשוט גאונית: קחו שלוש או ארבע קוביות קרח מהמגירה במקפיא, וזרקו אותן ישירות לתוך המייבש יחד עם החולצות המקומטות.

אל תדאגו - שום דבר לא הולך להירטב!

רבים שואלים: "הקרח לא נמס ומרטיב את כל הבגדים?". התשובה היא ממש לא. המייבש עובד בחום גבוה מאוד. ברגע שהקרח מתחיל להנמס, הוא הופך לאדים כמעט באופן מיידי. הכמות הקטנה של המים בקוביות הבודדות לא מספיקה להרטיב את הבד, אלא יוצרת ענן של לחות חמה בתוך התוף בדיוק כמו בתוך מגהץ קיטור עוצמתי.

איך מקבלים חולצות חלקות ב-10 דקות?

המינון קובע: אל תמלאו את המייבש עד אפס מקום. כדי שהאדים יעבדו, הם צריכים מקום לזוז. הכניסו רק את חולצות השבת הלבנות (3-5 חולצות זה אידיאלי).

זריקת הקרח: פשוט זרקו 3 קוביות קרח פנימה.

הפעלה: כוונו לטמפרטורה הכי גבוהה למשך 10-15 דקות.

המשימה הושלמה: ברגע שהמייבש עוצר - אל תשאירו אותן שם! הוציאו את החולצות מיד ותלו אותן על קולב. אתם תראו שהקמטים פשוט נעלמו והבד רך ונעים.

למה זה עובד כל כך טוב?

הסיבים של חולצות הכותנה הלבנות נוטים להתקשות בייבוש רגיל. האדים של הקרח מרככים אותם ו"פותחים" את הבד. התוצאה? חולצות שנראות כאילו יצאו מגיהוץ מקצועי, בזמן שאתם בכלל הספקתם לשתות כוס קפה או לסיים את עריכת השולחן.

ניסיתם? ספרו לנו בתגובות איך זה הציל לכם את ערב שבת!

ולמי שאין מייבש מה יעשה❓
יוסף.
שישתמש במגהץ
דוד
ולמי שאין מגהץ מה יעשה?
יוסף.
למי שאין מייבש או מגהץ שילבש מקומט.
יוסי
1
חולצות באושר עד ללא גיהוץ
עמיחי

