השקעתם אלפי שקלים בשואב שוטף הכי מתקדם שיש, העברתם ניגוב על כל הבית, הרצפה נראית כמו מראה - אבל באוויר? ריח של עובש, טחב בגדים רטובים. מוכר לכם?

מסתבר שהמכשיר שאמור להפוך את החיים שלנו לקלים, הופך מהר מאוד למדגרה של בקטריות אם לא יודעים איך לאלף אותו. אז לפני שאתם רצים לממש את האחריות או שופכים חצי בקבוק בושם על הרצפה, הנה האמת על מה שקורה בתוך המכונה שלכם.

הטעות הכי גדולה: "מחר אני ארוקן"

האויב הכי גדול של השואב הוא המיכל של המים המלוכלכים. ברגע שסיימתם לנקות, המים האלה הם "מרק" של לכלוך, שערות ושאריות אוכל. אם השארתם אותם שם אפילו לילה אחד - המים נרקבים. זה המקור הראשון לריח, וזה נדבק לכל הצנרת הפנימית של המכשיר. את זה רבים כבר יודעים. אבל הפספוס האמיתי הוא המברשת:

המברשת היא לא סמרטוט רגיל

המברשת (הרולר) עשויה מסיבים שסופגים הכל. אם היא נשארת רטובה בתוך המכשיר בלי אוורור, היא פשוט מפתחת עובש. זה לא משנה כמה חומר ניקוי יקר שמתם, בסיבוב הבא המברשת פשוט תמרח את ריח העובש הזה על כל הבית.

אז מה עושים? הנה הלו"ז לבית בלי ריחות:

חוק הברזל: סיימתם לנקות? המיכל המלוכלך הולך ישר לאסלה. אל תחכו דקה. שטפו אותו טוב במים זורמים והשאירו אותו פתוח ומחוץ למכשיר לייבוש מלא! אל תחזירו מיכל רטוב או לח למקומו - זה המתכון המנצח לעובש. באותה הזדמנות, שלפו את המסננת (הפילטר), שטפו אותה ותנו גם לה להתאוורר בחוץ; פילטר סגור בתוך המכשיר הוא מקור בטוח לריחות רעים.

והנה הסוד הגדול: גם אם המכשיר שלכם עושה "ניקוי עצמי" - זה לא מספיק! ברגע שהמכשיר מסיים את הניקוי, חובה לשלוף את המברשת החוצה מהמכשיר. אל תתנו לה להתייבש בתוך התושבת שלה, שם אין אוויר. פשוט תוציאו אותה ותעמידו אותה לייבוש מלא ואוורור בחוץ. מברשת לחה שנשארת "כלואה" בתוך השואב היא הסיבה מספר אחת לריח הבלתי נסבל בבית.

הטריק עם החומץ: אם המברשת כבר מסריחה, אל תזרקו אותה. קחו קערה עם מים פושרים וחצי כוס חומץ פשוט (הלבן הזול מהסופר). תנו למברשת "לישון" שם רבע שעה. החומץ הוא קוטל בקטריות טבעי והוא יפרק את כל הריחות הרעים והאבנית.

שימו לב: רק את החלק של הסיבים, בלי להטביע את חלקי המתכת של הציר כדי שלא תיווצר חלודה. אחרי זה - שטיפה טובה במים נקיים וייבוש מלא (רצוי בשמש).

אל תגזימו עם הסבון: עודף חומר ניקוי יוצר דביקות. הדביקות הזו תופסת לכלוך בתוך הצינורות של השואב וזה מה שמייצר את הריח לאורך זמן. לפעמים פחות זה יותר.

בקיצור, השואב הוא כמו עוזר בית - אם לא תנקו אחריו, הוא יתחיל לעשות בעיות. תשמרו עליו יבש, תשתמשו בחומץ פעם בשבוע כדי לחטא, והבית שלכם באמת יריח כמו שהוא נראה.