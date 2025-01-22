כולנו מכירים את הרגע הזה: עומדים במטבח, סכין ביד, בצל על הקרש ותוך שניות העיניים מתחילות לשרוף, הדמעות זולגות והופכות אותנו לשחקנים בסצנה דרמטית שלא ביקשנו. אבל למה זה קורה, והאם באמת אפשר למנוע את זה?
אנחנו מאד גאים בעצמנו בכל פעם שמכינים מטבל בצל מאבקת מרק בצל, אך כשגילינו שיש מתכון פשוט באותה מידה, רק משודרג בהרבה, תפסנו אותו בשתי ידינו. ישנן שתי דרכים להכין את המתאבן הזה: ליצור אותו מא' ועד ת' ולאחסן בקירור בכלי אטום, יום אחד לפני ההגשה, או פשוט להכין את הבצל ולאחסן בקירור עד שלושה ימים, לפני ערבוב השמנת החמוצה פנימה
ריבת הבצל הזו מתוקה, מלוחה, מנחמת וטעימה ממש. סוד ההצלחה שלה טמון בקרמול הבצל לחלוטין לפני הוספת עשבי תיבול טריים וסוכר חום, לקבלת יצירת מופת דביקה. יש המון דרכים ליהנות ממנה: עם צנימים וגבינת עיזים, מעל סטייק עסיסי וכמובן, איך לא, עם פטה כבד. הרשו לעצמכם להתפרע ולהתפנק
בצלים כתוספת? כן כן, במיוחד אם הם מקורמלים כהוגן, מתוקים ונימוחים. זה המקרה במתכון לבצלים האפויים הללו. הם פשוטים, יפים והשוס: דורשים ארבעה מרכיבים בלבד. הניחו אותם על השולחן וצפו בהם מתחסלים במהירות וקוצרים מחמאות
נתחיל מהסוף: התבלין החשוב ביותר כאן הוא סבלנות וככל שתאזרו בה יותר, התוצאה תהיה טובה יותר. מתכון להכנת בצל מקורמל שעובד כבסיס נהדר לכל מנה כמעט. כדי לחסוך זמן, מכפילים כמויות ומקפיאים קוביות בצל מקורמל שאפשר לשלוף בכל עת
אין תחליף למרקם החלקלק של אבוקדו על פרוסת לחם פריכה מהטוסטר, אלא שלעתים אנחנו נאלצים להשליך חצי ממנו לפח כי במקום גוון ירוק יפה, הוא הפך לחום ובלתי אטרקטיבי. בדיוק בשביל רגעים עצובים כאלה, הנה 3 דרכים כיצד למנוע מהאבוקדו להשחיר