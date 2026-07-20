האם אכילת חמוצים בסעודה מפסקת בערב תשעה באב נחשב לתבשיל?

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני סעודה מפסקת בערב תשעה באב. מנהג האבלות שלא אוכלים שני תבשילים בערב תשעה באב, מנהג האבלות רק תבשיל אחד. השאלה היא אם רוצה לאכול חמוצים עם התבשיל הזה, האם זה נחשב כתבשיל נוסף או לא?

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