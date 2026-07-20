כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם אכילת חמוצים בסעודה מפסקת בערב תשעה באב נחשב לתבשיל? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם אכילת חמוצים בסעודה מפסקת בערב תשעה באב נחשב לתבשיל? • צפו (יהדות)

האם אכילת חמוצים בסעודה מפסקת בערב תשעה באב נחשב לתבשיל?
האם אכילת חמוצים בסעודה מפסקת בערב תשעה באב נחשב לתבשיל?| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Abed Rahim Khatib / Flash 90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני סעודה מפסקת בערב תשעה באב. מנהג האבלות שלא אוכלים שני תבשילים בערב תשעה באב, מנהג האבלות רק תבשיל אחד. השאלה היא אם רוצה לאכול חמוצים עם התבשיל הזה, האם זה נחשב כתבשיל נוסף או לא?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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