זורקים אבנים על רבנים: האלימות שמטלטלת את החרדי

בימי תשעת הימים, כשעמינו מציין את חורבן הבית שנגרם בעוון שנאת חינם, נפגשו מגישי התוכנית "דבר ראשון", משה מנס והאושיה שוקי סלומון, לדיון נוקב ופתוח על הנושאים הכואבים ביותר בחברה הישראלית והחרדית בפרט.

סלומון, שמזוהה יותר מכל עם הסלוגן והשיר "אהבת חינם", הבהיר כי הוא אינו מסתפק עוד בסיסמאות: "אני כבר לא מטיף לאהבת חינם – אני מטיף לזה ש'חבר'ה, אל תרביצו!'."

אהבת חינם, שחורים וגזענות

בפתח הדיון הציג שוקי סלומון את הגדרתו לאתגר שעימו מתמודדת החברה כיום: "אנחנו שונאים כל דבר שהוא לא כמונו. מספיק שאדם לא בצבע הנכון, או שיש לו דעה קצת אחרת ממך – כדי שישנאו אותו. זה מתחיל מזה שאנחנו שונאים את השונה כי הוא מאיים עלינו".

מנגד, העלה משה מנס תהיות מורכבות לגבי מקורות החשדנות בציבור, כשהזכיר חששות ביטחוניים וסטיגמות חברתיות המופנות כלפי ערבים או בני העדה האתיופית.

תשובתו של סלומון הייתה חד-משמעית ונוקבת:

"זו גזענות. זו לא שנאת חינם – זו גזענות פשוטה. המוח הצר שלנו נתפס לאדם החלש ולסטיגמה. עוד 20 שנה אנחנו נתבייש בזה ששוטרים הלקו אתיופים, בדיוק כמו שאנחנו מתביישים היום באיך שהסתכלו בעבר על בני עדות המזרח כעל סוג ב'."

"עוד 20 שנה נתבייש בזה ששוטרים הלקו אתיופים, בדיוק כמו שמתביישים ביחס שהיה בעבר לבני עדות המזרח" (שוקי סלומון)

"זורקים אבנים על רבנים": האלימות במגזר החרדי

מהדיון הכללי עברו השניים לדבר על המתרחש בתוך הבית – תופעת האלימות בקרב נוער ובחורים במגזר החרדי.

"ראיתי בחורים חרדים מכל המגזרים, והנגע הזה קיים אצל כולם," שיתף סלומון בכאב. "זורקים אבנים על פנסיונרים, על נהגי אוטובוס, ואפילו על רב מקריית ספר ששברו לו את הרכב רק כי הוא לא בדעה שלהם. אנחנו בפשיטת רגל מוסרית, חברתית ותורנית."

מנס הציג את הצד המורכב והמסוכן של התופעה, שבו האלימות עוטפת את עצמה באידיאולוגיה: "אותם בחורים שתוקפים רב במודיעין עילית או פקחים – הם עושים את זה בשם ההשקפה ובשם הדת. כשיש ויכוח נדל"ני, כמו שהסביר פעם ראש ישיבה על הבלאגן בפוניבז' – עוד יש לזה סוף. אבל כשזה ויכוח 'לשם שמיים', אין עם מי לדבר, כי כל אחד בטוח שהוא עושה את רצון השם."

"אני בוכה בלילות על מה שאתה אומר," השיב סלומון. "אם הם חושבים שזה 'לשם שמיים' וצריך להתנהג ככה – אני מיואש. איפה כתוב בתורה שמותר להרביץ ליהודי?"

סערת ליל שישי: פורקן עול או שסתום שחרור?

נושא נוסף שעורר מחלוקת עזים בין השניים הוא טרנד "החמיניות" ותחזוקת תרבות הצ'ולנט בלילות שישי בקרב הצעירים.

מחירים יקר ללא הצדקה – 50 ש"ח לחתיכה קטנה.בעלי החנויות צריכים לממן שבוע שלם שבו העסק סגור. בריאות מאכל לא בריא, עמוס בסוכר ושמן.פורקן מתח לגיטימי לבחורי ישיבה שעובדים קשה. אווירה חברתית התערבבות של בחורים, בחורות וזוגות שאינה מתאימה לכולם. ברוב המקומות יש מחיצות. עדיף שיאכלו חמין מאשר יסתובבו במקומות עם מראות אסורים.

מנס יצא בתקף נגד התופעה וטען כי מדובר במפגע בריאותי ורוחני כאחד, בעוד סלומון טען כי מדובר בצורך נפשי אמיתי: "בחורי ישיבה סובלים מלחץ רב, מותר להם לפרוק קצת מתח בליל שישי. אי אפשר לסגור אותם בתוך קופסה."

מהמילואים ב-7 באוקטובר ועד למיזם התפילה

לקראת חתומה של התוכנית, שיתף משה מנס בסיפורו האישי החריג: גיוסו לצה"ל כחובש בכיר בגיל 35, והיציאה בצו 8 בבוקר ה-7 באוקטובר.

"אשתי אמרה לי 'תגיד להם שיש לך ילדים', אבל הסברתי לה שזה לא עובד ככה," שיתף מנס. "לא חזרתי חודש הביתה. הרגשתי גאווה עצומה לעשות משהו למען כלל ישראל. ברגע מסוים של סכנה, כשדיברנו בפלוגה מה נרצה שייכתב אם נמות, כתבתי פתק שעל המצבה שלי אני רוצה רק דבר אחד: 'טוראי משה מנס'."

בסיום התוכנית הציג שוקי סלומון מיזם טכנולוגי-רוחני חדש בשם "Pray", אפליקציה המאפשרת תפילת רבים וחיבור בין מאות אנשים המתפללים בו-זמנית על חולים וזקוקים לישועה, תוך בדיקה הלכתית לארגון מניינים וירטואליים בשעות מוגדרות.