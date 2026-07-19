מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ( צילום: פלאש 90 )

נמצאים אנו בתשעת הימים בהם מעלים עם ישראל על לבם את חורבן הבית. על פי תקנת חכמים, איסור הרחיצה חל אך ורק ביום תשעה באב עצמו. עם זאת, לאורך הדורות נהגו הראשונים להחמיר ולהימנע מרחיצה גם בימים שלפניו.