המשטר האיראני ממשיך במסע הדיכוי נגד מתנגדיו: כלי תקשורת ממלכתיים באיראן דיווחו כי גולאם מוחמד מוחמדי וארפאנה אספנדיארי הוצאו להורג לאחר שהורשעו בפרשת "כיכר אליח'אני" באספהאן, הקשורה למחאות נגד השלטון בשנת 2026.

השניים היו בין העצורים שנעצרו במהלך המחאות בעיר, ובית המשפט האיראני גזר עליהם עונש מוות לאחר שהורשעו בעבירות ביטחוניות. ארגוני זכויות אדם טענו כי ההליכים המשפטיים נגד חלק מהמפגינים לא עמדו בסטנדרטים של משפט הוגן.

ההוצאות להורג מגיעות לאחר שבשבוע שעבר ביצע המשטר האיראני סדרת הוצאות להורג נוספות של אסירים שנקשרו למחאות נגד השלטון, בתקופה שבה טהראן נמצאת תחת לחץ כבד בעקבות התקיפות האמריקניות והמתיחות הגוברת בזירה האזורית.