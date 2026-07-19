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אחרי התקיפות האמריקניות

חשש מחידוש המהומות באיראן: המשטר הוציא להורג שני אזרחים נוספים

איראן ממשיכה במדיניות: שני אזרחים הוצאו להורג בפרשת המחאות באספהאן, ימים לאחר גל הוצאות להורג נוסף ברחבי המדינה (חדשות בעולם)

המשטר הוציא להורג שני אזרחים נוספים (צילום: רשתות חברתיות)

ממשיך במסע הדיכוי נגד מתנגדיו: כלי תקשורת ממלכתיים באיראן דיווחו כי גולאם מוחמד מוחמדי וארפאנה אספנדיארי הוצאו להורג לאחר שהורשעו בפרשת "כיכר אליח'אני" באספהאן, הקשורה למחאות נגד השלטון בשנת 2026.

השניים היו בין העצורים שנעצרו במהלך המחאות בעיר, ובית המשפט האיראני גזר עליהם עונש מוות לאחר שהורשעו בעבירות ביטחוניות. ארגוני זכויות אדם טענו כי ההליכים המשפטיים נגד חלק מהמפגינים לא עמדו בסטנדרטים של משפט הוגן.

ההוצאות להורג מגיעות לאחר שבשבוע שעבר ביצע המשטר האיראני סדרת הוצאות להורג נוספות של אסירים שנקשרו למחאות נגד השלטון, בתקופה שבה טהראן נמצאת תחת לחץ כבד בעקבות התקיפות האמריקניות והמתיחות הגוברת בזירה האזורית.

פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן
פגיעה חסרת תקדים בנתיבי האנרגיה של איראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות

גורמים המתנגדים למשטר טוענים כי הנהגת איראן משתמשת בעונשי מוות ככלי להפחדת הציבור ולמניעת התפרצות מחודשת של מחאות. לדבריהם, דווקא בתקופה שבה המשטר מתמודד עם אתגרים מבית ומחוץ, הוא מבקש להפגין כוח באמצעות ענישה חריפה.

במקביל, החשש באיראן מפני התרחבות המחאה הפנימית גובר, כאשר השלטונות ממשיכים לעצור פעילים ומתנגדי משטר ברחבי המדינה.

ההוצאות להורג האחרונות מצטרפות למאבק רחב יותר על יציבות המשטר האיראני, המתמודד במקביל עם לחץ בינלאומי, פגיעה במעמדו האזורי ומתיחות גוברת מול .

איראןארצות הבריתאספהאןהוצאות להורגמחאות באיראן
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