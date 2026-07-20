תשעה באב בחצה"ק קרעטשניף י-ם ( צילום: שלומי טריכטר )

אם חס ושלום לא נזכה לחגוג השבוע בבגדי שבת ויום טוב את חג הגאולה בביאת משיח צדקנו, ותחזנה עינינו בשובו לציון ברחמים, אזי בכאב לב נצטרך להתיישב שוב על השרפרף הנמוך לקונן על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ביום המר והנמהר, תשעה באב.