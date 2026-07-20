אם חס ושלום לא נזכה לחגוג השבוע בבגדי שבת ויום טוב את חג הגאולה בביאת משיח צדקנו, ותחזנה עינינו בשובו לציון ברחמים, אזי בכאב לב נצטרך להתיישב שוב על השרפרף הנמוך לקונן על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ביום המר והנמהר, תשעה באב.
בשונה משאר התעניות המתחילות מעלות השחר, צום תשעה באב כבאיסורי יום הכיפורים מתחיל עוד משקיעת החמה של ליל התענית. מדובר ביום אבלות חמור מדרבנן ושיאה של תקופת בין המצרים.
כדי לא למצוא את עצמכם בבית הכנסת עם כאבי ראש עזים ותחושת התייבשות, החכם עיניו בראשו: כדאי להרגיל את הגוף מבעוד מועד. קיבצנו עבורכם את הטיפים וההנחיות התזונתיות לעבור את הצום בשלום.
מה מפחיתים כבר כמה ימים לפני הצום?
- גמילה הדרגתית מקפאין: הפחיתו בהדרגה צריכת קפה, תה, שוקולד ומשקאות אנרגיה. הפסקה פתאומית בבת אחת היא הגורם המרכזי לכאבי הראש הקשים של יום הצום.
- צמצום מזון מלוח: התרחקו מחטיפים מלוחים, פיצוחים, חמוצים, בשרים מעושנים וגבינות מלוחות. המלח סופח נוזלים ומגביר באופן משמעותי את תחושת הצמא.
- התרחקות ממזון מטוגן ושומני: מאכלים אלו דורשים אנרגיה רבה לעיכול, מכבידים על מערכת העיכול ומעייפים את הגוף.
- זהירות ממתוקים וסוכרזית: הימנעו משתייה מתוקה ומעוגות. סוכר מזנק מהר בדם וגורם לעלייה מהירה ברמת האינסולין מה שמוביל לנפילה חדה ולתחושת רעב מוגברת לאחר מכן.
איך מכינים את הגוף בערב הצום?
- העלאת כמות הנוזלים: החלו לשתות מים באופן רציף ומבוקר כבר יומיים שלושה לפני הצום (כ-10 עד 12 כוסות מים ביום).
- תזונה נכונה ביום שלפני: העדיפו ארוחות קטנות המבוססות על פחמימות מורכבות (אורז מלא, פסטה מקמח מלא, שיבולת שועל וקטניות) שמתפרקות לאט ומשחררות אנרגיה לאורך זמן.
- הארוחה המפסקת: הקפידו לא לאכול "כאילו אין מחר", עומס יתר רק יגביר את הצמא והכבד.
התנהלות נכונה במהלך יום התענית
- מניעת התייבשות והזעה: שהו ככל הניתן בסביבה מוצלת, ממוזגת ומעוררת קור. הימנעו לחלוטין מפעילות גופנית מאומצת או מיציאה מיותרת לשמש.
- מנוחה מרובה: הקפידו על מנוחה ואגירת כוחות כדי להקל על הקושי הפיזי.
- עיסוק ברוחניות היום: הקדישו זמן ללימוד נושאים המותרים בתשעה באב וקשורים לחורבן, אגדות החורבן, מגילת איכה, מדרשים והלכות הצום. העיסוק בתפילה, התבוננות במשמעות היום והלימוד הרוחני מסיחים את הדעת מהקושי הגשמי ומכניסים את האדם לאווירת היום.
ויהי רצון שהימים האלו יהפכו לששון ולשמחה, ונזכה עוד השנה לראות בעינינו בביאת משיח צדקנו, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים.
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