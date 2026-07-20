ימים לפני תשעה באב: תגלית מצמררת בעיר דוד

קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון התגלו בעיר דוד ( צילום: רעות וילף, עיר דוד, רשות העתיקות )

ימים ספורים לפני תשעה באב, כשהלב מתכנס לקראת ימי האבל על חורבן ירושלים, האדמה בעיר דוד נפתחת ומשיבה תשובה היסטורית מהדהדת. בחפירות בחניון גבעתי, מתחת לשכבות של עפר וזמן, נחשפו שרידים מצמררים: קורות עץ עבות ומפוחמות, עדות דוממת לליל הבערה הגדול ששינה את פני ההיסטוריה היהודית לפני כ-2,600 שנה.

מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות, אפרת בוצר, מתארת את רגעי החשיפה כמרגשים במיוחד: "נראה שהקורות הללו, אשר שימשו כנראה לקירוי חצר פנימית של מבנה מתקופת הבית הראשון, קרסו במהלך החורבן אל רצפת המבנה. הטיח שכיסה את הקירות נמס בחום העצום של השריפה, ודווקא הוא זה שכיסה את הקורות, אטם אותן ועזר להשתמרותן יוצאת הדופן".

קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון התגלו בעיר דוד - צילום: צילום ועריכה: אסף פרי, עיר דוד ורשות העתיקות קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון התגלו בעיר דוד | צילום: צילום: צילום ועריכה: אסף פרי, עיר דוד ורשות העתיקות 10 10 0:00 / 2:00

המהפכה המדעית: תיארוך בדיוק של עשור תגלית נדירה: מדענים תיעדו מין חדש ומוזר של קוף ביערות הגשם אריה רוזן | 19.07.26 התגלית אינה רק מרגשת, אלא גם בעלת ערך מחקרי עצום. ד"ר יוהנה רגב מרשות העתיקות, החוקרת את הממצא, מסבירה כי מדובר בפריצת דרך: "מאד נדיר למצוא בארץ עצים עם כמות יפה של טבעות. כאן מצאנו קורות עבות עם טבעות רבות, שמאפשרות לנו להגיע לרזולוציה גבוהה יותר של תיארוך. אם עד היום יכולנו לתארך בטווח של מאות שנים, כעת אנחנו מגיעים לתיארוך מדויק בטווח של 10 שנים בלבד". הדיוק המדעי החסר תקדים מאפשר לחוקרים לקבוע במדויק את תקופת החורבן, ולהשוות את הממצאים הארכיאולוגיים למקורות ההיסטוריים הידועים על חורבן בית המקדש הראשון בידי נבוכדנצר מלך בבל. מרחב הזיכרון של הקדמונים מנהלי החפירה, ד"ר יפתח שלו מרשות העתיקות ופרופ' יובל גדות מאוניברסיטת תל אביב, מדגישים כי הממצא מעיד על עוצמת החורבן בירושלים: "ברור לנו שהמבנה הגדול הזה נשרף במתכוון וקרס בבת אחת". לדבריהם, הממצא המרתק ביותר הוא ההתנהלות של התושבים בתקופה הפרסית שלאחר החורבן. "הם חסמו את הכניסה לאזור ההרוס, אך המשיכו לגור בחלקים אחרים של המבנה", מסבירים החוקרים. "ההחלטה להתיישב לצד החורבות ובתוכן מעידה על רצון עז לשמר זיכרון. יצירת מרחב זיכרון היא צורך אנושי בסיסי, והתושבים בחרו במודע להשאיר את ההרס כעדות, במקום לפנות אותו". התגלית מזכירה את החללים הקבורים מתחת לרצפת הר הבית, שנחשפו לאחרונה במשדר מיוחד של 'כיכר השבת', ומעידה על הקשר העמוק בין העם היהודי לירושלים לאורך הדורות.

קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון התגלו בעיר דוד ( צילום: רעות וילף, עיר דוד רשות העתיקות )

"האדמה ממשיכה להעיד"

שר המורשת, עמיחי אליהו, הגיב לממצא ואמר: "האדמה של ירושלים ממשיכה להעיד את מה שיש מי שמנסים להכחיש. קורות העץ הללו הן עדות אילמת אך עוצמתית לקיומו של העם היהודי בירושלים לפני כ-2,600 שנה. הגילוי הזה מזכיר לנו שהקשר שלנו לירושלים הוא לא רק של אמונה, אלא של היסטוריה, ארכיאולוגיה וזיכרון לאומי".

התגלית מצטרפת לשורה של ממצאים ארכיאולוגיים מרגשים שנחשפו בשנים האחרונות בירושלים, ביניהם התכתבות בין מלך אשור למלך יהודה שהתגלתה בסמוך לכותל המערבי, המספקת עדות נוספת לתקופת בית ראשון.

כשאנו עומדים בימים אלו לקראת תשעה באב, הקורות המפוחמות מעיר דוד מזכירות לנו שהחורבן אינו רק זיכרון רחוק, אלא מציאות מוחשית שניתן לגעת בה ולהרגיש את כאבה. האבנים החשופות והקורות השרופות אינן רק שרידים ארכיאולוגיים קרים - הן המציאות החיה של סיפור החורבן של כולנו.