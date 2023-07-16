והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מנצלת את עונת הכרובית הטריה שנמצאת בשיאה ומצרפת לה פלפל צהוב, גזר, לפת וקולרבי ומכינה מהם חמוצים ביתיים פשוט ממכרים. ניתן להוסיף צנוניות, שומר, מלפפונים ואפילו סלק חי. הבחירה בידיכם (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
מלפפונים חמוצים הם עמוד התווך של המטבח שלנו ולמזלנו, גם קלים להכנה בבית. ובאופן ספציפי: תוך עשר דקות, מקסימום. ואפילו לא צריך להדליק גז בשבילם. אנחנו אוהבים את הגרסה המתוקה-חריפה הזו. שילוב הטעמים פה משובח למדי, אבל אל תהססו לשחק עם המרכיבים לטעמכם (מתכונים, אוכל)
מלפפונים חמוצים המטוגנים בשמן עמוק - פריכים, עשירים בטעם וערבים לחך. המלצה שלנו: הגישו אותם לשולחן כמנה ראשונה או תוספת ואל תגלו לסועדים מה מסתתר מתחת לציפוי הקראנצ'י וצפו בתגובות הנלהבות שלהם (מתכונים אוכל)
ובכן, מדובר בהוכחה שאפשר לכבוש בערך כל דבר. מתכון לפלפלי צ'ילי כבושים עזי טעם ומאתגרי חך שישדרגו בקלות כל כריך או סלט רענן, ואם תרצו להפתיע - פזרו מהם על הפיצה. כמו כן, פלפלי הצ'ילי נשמרים היטב במקרר עד ארבעה חודשים (מתכונים, אוכל)
מתכון לצנוניות כבושות תוצרת בית - תוספת שתקפיץ כל מנה עם טעם שמצליח להתאזן בדיוק בין מתיקות לחמצמצות נפלאה. יש לקחת 7 שעות "פור" של צינון לפני הגשתן. הצנוניות נשמרות היטב בקירור עד ארבעה חודשים (מתכונים, אוכל)
עצמו את העיניים. על אדן החלון במטבח שלכם ניצבת שורת צנצנות מוחמצים ביתיים, אבל את ההצגה גונבת הצנצנת שבמרכז, זו שתעיד עליכם מיד: האנשים האלה מבינים משהו באוכל טוב - והם מחמיצים עגבניות שרי (מתכונים, אוכל)