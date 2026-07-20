כמנהג יוצאי הונגריה; הרבי מחוג חתם סופר קונן עם חסידיו על חורבן הבית
כפי המסורת של קהילות יוצאי הונגריה לומר 'תיקון חצות' מראש חודש אב, בהיכל ישיבת 'חוג חתם סופר' התיישבו הבחורים והחסידים עם ילדיהם הרכים על הארץ, ויחד עם האדמו"ר קוננו בדמעות על חורבן הבית • שוקי לרר מגיש תיעוד מרגש (חרדים)
כפי המסורת של קהילות יוצאי הונגריה לומר 'תיקון חצות' מראש חודש אב, בהיכל ישיבת 'חוג חתם סופר' התיישבו הבחורים והחסידים עם ילדיהם הרכים על הארץ, ויחד עם האדמו"ר קוננו בדמעות על חורבן הבית • שוקי לרר מגיש תיעוד מרגש (חרדים)
הבוקר נחגגה בבני ברק שמחת הברית לנינו של גאב"ד מאקאווא • במהלך השמחה ישב הגאב"ד על כיסא סנדקאות עתיק בן למעלה מ-100 שנה, שהובא במבצע מיוחד מעיירת מאקאווא שבשולי הונגריה – אותו כיסא ממש עליו נמול הגאב"ד בעצמו • צפו בגלריה (חסידים)
מדי יום ראשון מקבלים המלמדים בתלמודי התורה את פתקי המבחן מההורים והסבים • אלא שהמלמד בת"ת 'צמח צדיק' ויז'ניץ באשדוד לא ציפה לפתק שנמסר לו הבוקר: חתימת קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ, שבחן במוצאי שבת את נינו על מסכת ברכות • צפו ב'פתק הנחת' ששיגר הרבי (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 ציינו את הילולת האדמו"ר זצ"ל, בצל נכדו האדמו"ר מבאבוב 45, במרכז החסידות בבורו פארק | בליל ההילולא ערך האדמו"ר את השולחן הטהור, במרכז הסעודה הרחיב האדמו"ר במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | ביום ההילולא פקד האדמו"ר את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית באבוב בבית העלמין בניו ג'רזי, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
הגה"צ המשפיע החסידי רבי יצחק משה ארלנגר שוהה בימים אלו למנוחה באזור וואדברי הסמוך למונרו, שם הוא מתארח במעונו של הנגיד ר' אברהם בנימין קרויס | תושבי האזור והחסידים נהנים בימים אלו מאורו ומשפעת תורתו של המשפיע | בין הקהל הרב נצפה תלמידו המובהק, האדמו"ר מישועות יעקב סקולען (חסידים)
בימים הנעלים והמסוגלות של 'תשעת הימים', אדמו"רי ורבני גזע הקודש לבית נדבורנה, קרעטשניף והסתעפויות החסידות, פוקדים בימים אלו את ציון זקנם הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זיע"א בעיירה בישטנא שבמזרח אירופה • הכתובת לישועות, ההבטחה הנוראה של הרבי והמסע הקדוש בין קברי הצדיקים באוקראינה • צפו בגלריה מקיפה (חסידים)
כפי שדיווחנו הבוקר, רבבות בני ישראך פקדו לאורך היום את ציונו של האר"י הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, לרגל יום ההילולא קדישא | צפו בתיעוד מיוחד מהמוני המתפללים אשר העתירו לישועת הכלל והפרט במהלך הלילה של מוצאי שב"ק, ומעמד התפילה המרומם בראשות המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהגיע לפנות בוקר כשהוא לבוש בבגדי שבת (חסידים)
התרגשות רבה בקרב הקהילות החסידיות בעמנואל: האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע בליל שישי האחרון לעיר ומסר שיעור מיוחד בענייני קדושת הבית היהודי | השיעור התקיים בבית המדרש באיאן בעיר, בהשתתפות מאות תושבים, רבנים ואישי ציבור מקומיים | טרם השיעור קבע הרבי מזוזה במקום | ברחבת בית הכנסת הוגש כיבוד קל, ולאחר תום השיעור עברו מאות המשתתפים כדי להתברך מהאדמו"ר (חסידים)
דרמה מאחורי הקלעים: בעקבות מעצרו של בחור מישיבת 'שפת אמת', הגיע עסקן הגיוס הרב שמעון שישא לשיחה ממושכת עם האדמו"ר מגור | בחסידות נערכים לאפשרות של הפגנת ענק כבר מחר מחוץ לחומות הכלא, אך טרם הוכרע האם מדובר באירוע רבבות או במתכונת מצומצמת. ההחלטה – בשעות הקרובות (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה למנוחה בהונגריה, הגיע לביקור בעיירה קרעסטיר וזכה להתפלל בבית המדרש ההיסטורי והמשוחזר של רבי ישעי'לה מקרעסטיר שנפתח במיוחד לכבודו, ע"י נכדי הצדיק מ'רבי ישעי'לעס הויז' (חסידים)
מעמד קידוש השם וזעקה מול שערי כלא 10 • האדמו"ר מצאנז פרץ בבכי תמרורים במשא המרכזי: "לא היה כדבר הזה שנים רבות בארצנו הקדושה שירדפו כך את לומדי התורה" • בעצרת השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובהם האדמו"ר מזידטשוב שנכדו נמק במאסר • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מתוך התעוררות ובקשת הגאולה: מאות השתתפו בעצרת החיזוק שנערכה בימי בין המצרים בבית המדרש 'אנשי ירושלים' בעיר הקודש • במהלך המעמד המרומם, שננעל בקבלת עול מלכות שמים, זכו המשתתפים לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר מדינוב • גלריה (חרדים)
מאות חסידי באבוב מכל רחבי הארץ התכנסו אמש (רביעי) במרכז החסידות בבת ים, לסעודת הילולא לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זצ"ל | את המשא המרכזי נשא אורח הכבוד, הרה"צ רבי אברהם יהושע העשיל הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מבאבוב, שהגיע במיוחד מחו"ל לרגל יום ההילולא וההתכנסות הגדולה | את במת המזרח פיארו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מרבני החסידות ומחוצה לה (חסידים)
פריצת דרך במאבק הגיוס: לאחר התייעצויות חירום של עסקני החסידות בעקבות מעצרם של אברך ובחור, האדמו"ר מצאנז יקטע את שהותו בקיסריה ויגיע מחר בערב בראש אלפי חסידיו לשערי הכלא | מדובר בחבר מועצת גדולי התורה השני שמגיע לשטח | כל הפרטים (חסידים)
ביום היארצייט של הגה"צ החסיד הוותיק, רבי אהרן מרדכי רוטנר זצ"ל, פקד חתנו, האדמו"ר מטשארנאביל, את קברו במרומי 'הר המנוחות' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | בהמשך הגיע האדמו"ר להיכל ישיבתו באשדוד, שם ערך שולחן 'לחיים' לזכרו של בעל ההילולא (חסידים)
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