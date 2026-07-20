כיכר השבת
על הארץ בדמעות

כמנהג יוצאי הונגריה; הרבי מחוג חתם סופר קונן עם חסידיו על חורבן הבית

כפי המסורת של קהילות יוצאי הונגריה לומר 'תיקון חצות' מראש חודש אב, בהיכל ישיבת 'חוג חתם סופר' התיישבו הבחורים והחסידים עם ילדיהם הרכים על הארץ, ויחד עם האדמו"ר קוננו בדמעות על חורבן הבית • שוקי לרר מגיש תיעוד מרגש (חרדים)

תיקון חצות בחוג חתם סופר
תיקון חצות בחוג חתם סופר| צילום: צילום: שוקי לרר
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)

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תשעה באבהונגריהתיקון חצותהאדמו"ר מחוג חתם סופר

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