על הארץ בדמעות כמנהג יוצאי הונגריה; הרבי מחוג חתם סופר קונן עם חסידיו על חורבן הבית כפי המסורת של קהילות יוצאי הונגריה לומר 'תיקון חצות' מראש חודש אב, בהיכל ישיבת 'חוג חתם סופר' התיישבו הבחורים והחסידים עם ילדיהם הרכים על הארץ, ויחד עם האדמו"ר קוננו בדמעות על חורבן הבית • שוקי לרר מגיש תיעוד מרגש (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:11