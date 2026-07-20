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סערה בעקבות דבריו של הגר"ד לנדו והנס הגדול במודיעין עילית • צפו

לילה תשיעי של תקיפות באיראן והמתיחות במזרח התיכון בשיאה | סערה בעקבות דבריו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו ותגובת נתניהו | פרשת שוחד של עשרות מיליונים ברשות המסים | רוסיה ואוקראינה מסלימות את הלחימה | היועמ"שית נגד בן גביר בעקבות התערבות שלו נגד שוטרים אלימים בהפגנות חרדים | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

כיכר השבתחרדיםארה"בדונלד טראמפאיתמר בן גבירמודיעין עיליתיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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