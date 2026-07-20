כותרות היום בכיכר סערה בעקבות דבריו של הגר"ד לנדו והנס הגדול במודיעין עילית • צפו לילה תשיעי של תקיפות באיראן והמתיחות במזרח התיכון בשיאה | סערה בעקבות דבריו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו ותגובת נתניהו | פרשת שוחד של עשרות מיליונים ברשות המסים | רוסיה ואוקראינה מסלימות את הלחימה | היועמ"שית נגד בן גביר בעקבות התערבות שלו נגד שוטרים אלימים בהפגנות חרדים | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:36