קרוב לחמשת אלפים חסידי צאנז, יחד עם המוני בית ישראל, נהרו בהמוניהם לעצרת המחאה המרכזית והרבתי מול שערי כלא 10. העצרת נערכה בעקבות מעצרם הכואב של בני התורה, המסולאים מפז, אשר עוונם היחיד הוא סירובם להיכנע לגזירת הגיוס והתעקשותם להמשיך להגות בתורה הקדושה.

ההמונים גדשו את מתחם המחאה הסמוך לשערי הכלא, כשהם נושאים תפילות וזועקים מקירות ליבם נגד רדיפת עולם התורה.

במעמד האדיר בראשות האדמו"ר מצאנז השתתפו כלל רבני ודייני חסידות צאנז, לצד כמה אדמו"רים שהגיעו להביע הזדהות ולחזק את ידיהם של העצורים ובני משפחותיהם.

האדמו"ר מסטרופקוב כובד באמירת תהילים.

האדמו"ר מזידטשוב, אשר נכדו הבחור עצור בין כותלי הכלא הצבאי מזה מספר ימים בגין סירובו להתגייס גם השתתף במעמד.

רגע השיא של העצרת נרשם עם תחילת משאו המרכזי של האדמו"ר מצאנז. האדמו"ר, בקול נחנק מדמעות נשא דברים חוצבי להבות אש אשר הרעידו את לבבות אלפי המשתתפים.

"המצב השורר כיום בארצנו הקדושה הוא בלתי נתפס", זעק האדמו"ר בקול רוטט. "שנים רבות לא היה כדבר הזה, שירדפו בצורה כה אכזרית ונפשעת את בני התורה, אלו המגינים על הדור כולו בלימודם. כיצד הגענו למצב בו בחורים יקרים נשלחים אל מאחורי סורג ובריח רק בגלל רצונם לשקוד על תלמודם?!"

המעמד האדיר נחתם בקבלת עול מלכות שמים.