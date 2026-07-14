כיכר השבת
לראשונה בעיר

שבת בלתי נשכחת בשומרון | האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש כבש את עמנואל • תיעוד

האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך את השבת האחרונה בעמנואל, שם הוא שוהה בימים אלו למנוחה • המוני תושבים ואורחים מכל החוגים נהרו למעמדי הקודש במחיצתו • הרבי מעודד בעוז את פיתוח הקהילה במקום, המונה כיום קרוב לשני מניינים • צפו בתיעוד ממוצאי השבת (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)

התרגשות רבה אפפה בסוף השבוע האחרון את העיר עמנואל שבשומרון, עם הגעתו של האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש לשבות בעיר, שבה הוא שוהה בימים אלו לצורך מנוחה.

הגעתו של האדמו"ר נחשבת לאבן דרך משמעותית בהתפתחות הרוחנית של היישוב החרדי בשומרון, שכן מדובר באדמו"ר חסידי ראשון בסדר גודל שכזה שהגיע במיוחד לערוך את השבת לכלל תושבי העיר.

במהלך תפילות השבת ועריכת השולחנות, נהרו המוני תושבי עמנואל מכל העדות והחוגים, לצד אורחים רבים שהגיעו במיוחד מחוץ לעיר להתחמם לאורו של האדמו"ר.

לאדמו"ר ישנה קהילה צעירה ומתפתחת בעמנואל, המונה כיום קרוב לשני מניינים של אברכים חסידיים שקבעו את משכנם במקום בשנים האחרונות. האדמו"ר מעודד בעוז את ההתיישבות בעמנואל ורואה בה פתרון מצוין למצוקת הדיור במגזר. הרבי דוחף באופן פעיל לשלוח אברכים ומשפחות נוספות לקבוע את מגוריהם בעיר, ועסקני החסידות פועלים במרץ להרחבת הקהילה במקום.

האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש בעמנואל (צילום: מ.ש. שטיגליץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

שבתעמנואלשומרוןהאדמו"ר מויז'ניץ בית שמש

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

ענבי הגפן

|

פרסום ראשון

||
1

לראשונה בעיר

|

הגיע בחשאי

||
2

וְגִילוּ צַדִּיקִים

|

30 יום קודם היארצייט

||
8

בֵּין הַמְּצָרִים

|

שבוע לאחר המעמד הגדול

||
1

תיעוד מרטיט

||
1

מול נופים עוצרי נשימה

||
2

ענבי הגפן

|

כל הפרטים

||
2

הַרְנִינוּ כׇּל יִשְׁרֵי לֵב

||
2

צפו בתיעוד

||
1

נחל הצלחה כבירה

|

בראש משלחת מכובדת

||
2

לקראת סיום הזמן

|

הרבי מיהר לתפילה

||
10

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר