כיכר השבת
לפני ההצבעה על החוק

היועמ"שית לחברי הכנסת החרדים על חוק העריקים: אתם חייבים לחשוף אם יש לכם קרובים עריקים

לקראת ההצבעה על הצעת החוק, היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק קבעה כי חברי כנסת שלהם קרובי משפחה המצויים בהליכי אכיפה או משפט בגין אי התייצבות לשירות יחויבו בגילוי נאות לפני ההצבעה, אך יוכלו להשתתף בה לאחר מכן (חדשות חרדים)

15תגובות
היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

לקראת ההצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון, העוסקת באי-מעצר תלמידי ישיבות, פרסמה היום (שלישי) היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, מכתב לחברות וחברי הכנסת שבו היא מתייחסת לסוגיית ניגוד העניינים האפשרי בהצבעה על החוק.

במכתבה מסבירה אפיק כי הצעת החוק כוללת בין היתר מנגנון להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, אי העמדה לדין בגין אי התייצבות לשירות ביטחון, וכן הפסקת הליכים משפטיים שכבר נפתחו נגד מי שנמצאים בהליכים כאלה.

לדבריה, להוראות אלו עשויה להיות השפעה ישירה על מצבם המשפטי של מועמדים לשירות ביטחון.

על רקע זה, קובעת היועצת המשפטית כי כאשר לחבר כנסת יש קרוב משפחה שכבר הוצא נגדו צו מעצר בשל אי התייצבות או עריקות, או קרוב שנעצר בפועל או מצוי בהליכי אכיפה או בהליך משפטי שטרם הסתיים, קיים חשש לניגוד עניינים או לכל הפחות למראית עין של ניגוד עניינים.

לכן, אפיק מדגישה כי במקרים אלו חלה על חבר הכנסת חובת גילוי נאות לפני השתתפות בדיון או בהצבעה על הצעת החוק.

עם זאת, היא מבהירה כי כללי האתיקה של הכנסת אינם מונעים מחבר הכנסת להצביע במליאה גם לאחר ביצוע הגילוי הנאות, וכי אין מניעה להשתתפותו בהצבעה לאחר שיצהיר על העניין האישי.

עוד נכתב במכתב כי האחריות להימנע מניגוד עניינים אסור מוטלת על כל חבר כנסת באופן אישי, בהתאם להיכרותו עם נסיבותיו האישיות והמשפחתיות.

אפיק הוסיפה כי עצם היותו של קרוב משפחה משתייך לקבוצת תלמידי הישיבות שלא התייצבו לשירות, אך טרם הוצא נגדם צו מעצר או נפתחו נגדם הליכי אכיפה, אינו מחייב גילוי נאות, מאחר שמדובר בקבוצה רחבה

חוק הגיוסתלמידי ישיבותניגוד ענייניםשגית אפיק

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10
צודקת, אבל לא מובן מדוע יוכלו להצביע בעד, שוב רואים את השוחד בשלטון המינים
ערבוביא
9
היא דורשת את זה כדי שיהיה קייס לבגץ לבטל את החוק בגלל "ניגוד ענינים"של אותם חכי"ם, הבעיה שלא ראינו אותה דורשת בחוקים אחרים דרישות כאלה,פשוט ה-ז-י-ה
ישראל
הזויה ברמה לא נתפסת מלא חוקים יש לאנשים קשר
טוביה
8
ואז מה? מצפים שהם יסגירו את קרובי המשפחה?
/--
מה ח"כ יודע על בנו הבגיר? יאמרו שאינם יודעים....
נוחי
7
יועמשית הידועה או רק של הכנסת.ף אגב נו ולמי שיש קרוב. משפחה שגנב אפוד?
שמיל
6
ועדת האתיקה של הכנסת (הפועלת מכוח חוק החסינות) מוציאה החלטות מחייבות במקרים ספציפיים. הוועדה קבעה כי כאשר מדובר בטובת הנאה צרה, ישירה ואישית (למשל: חוק שמשפיע ישירות על חברה עסקית שבבעלות חבר הכנסת או בני משפחתו), עליו להימנע ממעורבות ומהצבעה באופן מוחלט!
זוכמיר
5
בס"ד ואת חייבת לחשוף את כמות התרומות שאת תורמת לעמותות שמאלניות!
עני
הפוך, היא התירה להצביע היא בכיס של הימין
עשיר
4
החכים החרדים בחלקם מסוכסכים אחד עם השני פינדרוס לא סובל את גולדקנופף וההיפך כולם לא מדברים עם אייכלר וההיפך וכך הלאב
james
3
ח חחח ח. גם לחכים האחרים יכול להיות כרוב משפחה "נסיך" . או כזה שנהרג או עשה הרבה מילואים. ובעצם הבעיה הרבה יותר חמורה כי כולנו אחים.
חיים
2
עוד יועצת.....
רם
1
בחוק על הבנקים היא מבקשת שח"כ שיש לו חשבון בבנק לא ישתתף????
נוחי
הם יכולים להשתתף, רק לעדכן מראש על ניגוד העניינים שזה די הגיוני
....
בחוק לנושא הכלבים נדרשו חברי הכנסת להצהיר אם יש ברשותם כזה?
נוחי

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