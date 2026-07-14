יוצא דופן: המראה המצמרר שהציג הרב החרדי לשר הגרמני מעל הגג

הקהילה היהודית בברלין ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הקהילות הדינמיות והמשפיעות ביותר באירופה, והפעם עם שילוב יוצא דופן בין קידמה טכנולוגית לערכי המסורת. באירוע חגיגי וייחודי שנערך בקמפוס היהודי הגדול, הציגה הנהגת הקהילה את חזון הבנייה השאפתני של בית כנסת חדש, מפואר ומרווח, שנועד לתת מענה לצמיחה של החיים היהודיים בבירה הגרמנית.

האירוע משך אליו צמרת פוליטית מקומית, נציגי ממשל בכירים, אדריכלים בעלי שם ואנשי עסקים מובילים. המפגש נפתח באחד מאולמות הכנסים החדישים של הקמפוס, שם הציגו הדוברים וצוותי התכנון את הצורך הדחוף והחיוני שבהרחבת תשתיות הקהילה.

"זהו שלב חדש ומשמעותי בחיים היהודיים בגרמניה של אחרי המלחמה", אמר שר השיכון והבינוי של גרמניה, קריסטיאן גבלר.

בשנים האחרונות, לאור נהירתם של אלפי ישראלים, סטודנטים, אנשי עסקים ותיירים יהודים לעיר, המרכז הקיים צר מלהכיל את כמות המתפללים והמבקרים הפוקדים אותו מדי שבת, חג ומועד.

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אולם, ההפתעה הגדולה של המפגש חיכתה למשתתפים בדמות עמדת מציאות מדומה (VR) חדשנית. האורחים, שחלקם נחשפו לטכנולוגיה זו לראשונה בהקשר דתי, הוזמנו להרכיב את משקפי ה-VR ולצאת לסיור וירטואלי תלת-ממדי אינטראקטיבי ומלא בתוך חללי בית הכנסת המתוכנן.

באמצעות מערכת ההדמיה המתקדמת, יכלו הנוכחים "לצעוד" פיזית בין שורות הספסלים, להתרשם מגובה התקרה המרשים, לבחון מקרוב את עיצוב ארון הקודש ולחוות את עוצמתו של אולם התפילה המרכזי – כל זאת עוד בטרם הונחה הלבנה הראשונה בשטח המיועד.

לאחר החוויה הווירטואלית המיוחדת, ליווה רב העיר, הרב יהודה טייכטל את נציגי הממשל, לסיור פיזי על גג המבנה המרכזי של הקמפוס.

מנקודת תצפית פנורמית מרהיבה, המשקיפה על קו הרקיע של ברלין, הצביע הרב במו ידיו על המיקום האסטרטגי שבו ישתלב המבנה החדש, תוך יצירת חיבור מוחשי והיסטורי בין החזון הארכיטקטוני לבין המציאות העירונית המתחדשת.

הסיור על הגג המחיש את המהפך העצום שעברה העיר – ממקום שבו נשרפו בתי כנסת בליל הבדולח, למרכז שוקק שבו מוקם בית כנסת מפואר וגלוי לעין כל.

הנציגים הגרמנים שנכחו במקום לא הסתירו את התרגשותם מהפרויקט וממידת החדשנות שהופגנה בו. בדברים שנשאו באירוע הדגישו אנשי הממשל כי הקמת המרכז החדש היא "העדות הטובה ביותר לביטחון, ליציבות ולפריחה חסרת התקדים של היהדות בברלין", והבטיחו להמשיך ולהעניק את כל התמיכה והגיבוי הממשלתי הנדרש לפיתוח מוסדות הקהילה.

עם סיום שלב החשיפה הרשמי, בקהילת חב"ד ברלין נערכים כעת במרץ לקראת תחילת עבודות הבנייה בשטח, מתוך שאיפה לחנוך את המבנה המרווח בהקדם האפשרי.