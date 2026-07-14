כיכר השבת
וְגִילוּ צַדִּיקִים

שמחה ב'נוף הגליל'; אב"ד השיכון אירס את בתו, הסבים האדמו"רים חגגו יחדיו

בהיכל ביהמ"ד 'תולדות אברהם יצחק', בשיכון מעזריטש ב'הר יונה' התקיימה אמש (שני) שמחת אירוסי הכלה, נכדתו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בת לבנו חביבו ויד ימינו, הרה"צ רבי ישכר בעריש קאהן, אב"ד השיכון ב'הר יונה' וחתן האדמו"ר מקרעטשניף, עם החתן, נכד האדמו"ר מלעלוב, בן לחתנו הרב יוחנן שטרן, בן אב"ד רחמסטריווקא ב"ב | במהלך השמחה המרוממת עודד האדמו"ר את השירה בעוז, ובהמשך העניק שעון זהב לחתן כמקובל (חסידים)

שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית תולדות אברהם יצחק - לעלוב (צילום: שוקי לרר)

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האדמו"ר מתולדות אברהם יצחקהאדמו"ר מלעלובהאדמו"ר מקרעטשניףנוף הגלילהרב ישכר בעריש קאהן

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