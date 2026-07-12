בזמן שמרבית תושבי ברוקלין כבר שוהים בהרי הקאנטרי לנופש השנתי, בחצר הקודש באבוב 45 ערכו במונסי את הדינר השנתי לטובת החזקת המוסדות | האירוע המפואר נערך בראשות האדמו"ר, דווקא במונסי – שם התושבים מתגוררים כל השנה על ההרים ואינם זקוקים לצאת לנופש | לדברי העסקנים, המעמד נחל הצלחה כבירה (חסידים)
משלחת מיוחדת בראשות הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר הגיעה לעיריית ראדזימין שבפולין, והשיגה סיכום חסר תקדים על גידור שטח בית העלמין שהפך לכביש וגינה • ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ומנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן הצטרפו, והעסקנים הפתיעו את ראש העיר עם מכתב אישי מנשיא המדינה יצחק הרצוג • צפו בתיעוד מהביקור (חרדים)
ברוב פאר והדר נערך מעמד מפואר בהיכל ישיבת קרעטשניף קריית גת, בראשות האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, לכבוד הבחורים המצטיינים שנבחנו בהצלחה מרובה על מסכת פסחים • רבני הישיבה, ההורים הנרגשים ואישי ציבור נשאו דברים, ובסיום חולקו תעודות ופרסים יקרי ערך לחתני התורה (חסידים - עולם הישיבות)
דרמה תחבורתית שהחלה ביום חמישי האחרון בניו יורק, הגיעה הלילה לסיומה בשיחת נימוסין ובקשת סליחה מפתיעה בבית הרבי • שיירת האדמו"ר מסקווירא, שהיה בדרכו חזרה מחודש מנוחה בקליפורניה, עוכבה בכביש המהיר על ידי שוטר מקומי שנתן לא פחות מ-9 דוחות על נהג הרבי • החסידים ההמומים נאלצו לשנות את התוכניות, אך העסקנים נכנסו לעובי הקורה והביאו למהפך • וגם: הרועה הנאמן נותר שקוע בתורה ולא הבחין במתרחש • כל הפרטים (חסידים)
העתירו בתפילות האדמו"ר מאוז'רוב, מחשובי האדמו"רים בבני ברק, עבר אירוע לבבי במהלך שהותו במרכז החסידות ברחוב חזון איש • כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו טיפול מציל חיים והאדמו"ר פונה ל'תל השומר' • בבתי המדרש קרעו שערי שמיים לרפואת רבי תנחום בנימין בן מרים (חסידים)
ליהודי הייתה אמונה פשוטה בבעל שם טוב הקדוש. בכל פעם שהיה מסתבך והרגיש שעוד רגע יתפסו אותו, היה רץ אל הבעל שם טוב ואומר: “רבי, כבר ראו אותי… עוד מעט יתפסו אותי… בבקשה תברך אותי שלא אֵעָצֵר.” הבעל שם טוב היה מברך אותו – ובדרך פלא הוא היה ניצל | סיפור חסידי למוצאי שבת מהרב הרב יצחק ישי בנון (חסידים)
התרגשות דקדושה בקרב חסידי קרעטשניף סיגעט באנטוורפן, עם הגעת האדמו"ר לביקור הוד בעיר | את השבת יערוך האדמו"ר באולם חב"ד, לשם ינהרו המונים לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | אמש (ליל שישי) הגיע האדמו"ר לביקור קודש במעונו של האדמו"ר מפשעווארסק, שם שוחחו בדברי חסידות במשך שעה ארוכה (חסידים)
ביקור הוד עורך בימים אלו בארה"ק הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא, שהגיע לחזק את בני הקהילה תושבי בני ברק | צפו בתיעודים ממעמדי הקודש שנערכו עם הגעתו לישראל, ממעמד קבלת הפנים ע"י החסידים ובהמשך ע"י ילדי החסידות (חסידים)
תיעוד מרהיב משווייץ: ראש ישיבת ויז'ניץ, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס, נצפה אמש כשהוא מוסר שיעור חסידות תחת כיפת השמיים ובאוויר ההרים הצלול | בשיעור המרתק השתתפו קבוצת חסידים ונופשים ששהו במקום. בין המשתתפים שהאזינו בקשב רב לדברים, נצפו גם הדיין הגר"מ ברנדסדופר, משב"ק האדמו"ר מבעלזא הרב שמעון וואלף קליין, הרב ראובן ברייש, מראשי חסידות בעלזא בב"ב (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ נהרו אמש לרחבת הכותל המערבי לעצרת תפילה והתעוררות למען בריאות האדמו"ר, השרוי בחולשה נוראה | העצרת, שיצאה לפועל בעקבות קול קורא של בני האדמו"ר, הפכה לאחת המרכזיות שידעה החסידות בשנים האחרונות |במהלך המעמד נשמעו דברי התעוררות, נאמרו פרקי תהילים בדמעות ושירת ניגוני כיסופים | צפו בתיעודים (חסידים)
שמחת התורה בבני ברק: מאות מחסידי דושינסקיא חגגו את מעמד כבוד התורה וסיום המחזור השלישי של מפעל "שקדו ושמרו" | כ-30 מאברכי הקהילה עמדו בהצלחה בכור המבחן על אלפי דפי גפ"ת וחלקי השולחן ערוך אצל גדולי התורה וההוראה | בראש המעמד עמד האדמו"ר מדושינסקיא שחילק תעודות הצטיינות ללומדים (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, השוהה בימים אלו למנוחה בנוף הגליל בשכונת 'הר יונה', נצפה אתמול בנאות דשא כשהוא משתעשע באהובים בדברי תורה וחסידות לרוח היום בין עצי היער עם המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר, בעוד קהל של פרחי החסידים מסובבים אותם כחומה ומטה אוזן לשיח הצדיקים (חסידים)
רגעים מרגשים נרשמו אתמול (רביעי) במערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, כאשר למקום הגיע הגה"צ גאב"ד מאקאווא, כדי לשמש כסנדק בשמחת ברית מילה לבן אחד מקורביו | הגאב"ד, המוכר כאחד מצדיקי הדור, ידוע כמי שבורח מן הכבוד בצורה קיצונית ומסרב בעקביות לשבת על כסאות מפוארים ומרופדים אפילו בעת שהוא משתתף בשמחות הגדולות של צאצאיו בבעלזא, אתמול תועד הגאב"ד כשהוא יושב על כסא פאר בעת שהתכבד בסנדקאות (חסידים)
יש לך אפשרות לבחור, איך הקב"ה יגרום לך להגיע לברור ו'לליבון'. התיקון – ניסיון קשה כמו 'אש' אם אתה עומד בניסיון ששורף את ליבך כמו 'אש', קיבלת - תיקון 'אש', אומר מוהרנ"ת: "אֲשֶׁר יָבוֹא בָאֵשׁ, תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ - וְטָהֵר, וְהוּא מְכַלֶּה אֶת הַזֻּהֲמָא" | מאמר לפרשת מטות מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
מעמד 'לחיים' מרגש נערך אמש בקרית יואל שבמונור, בראשות האדמו"ר מסאטמר • הנגיד ר' אברהם יהודה גולדברגר רכש את שם הבניין הענק של מוסדות 'בית רחל' בסכום עתק של עשרה מיליוני דולרים, להנצחת אביו המנוח ולזכות אמו שתחי' • כל הפרטים מהמעמד המרומם ותיעודי קודש (חסידים)
התרגשות גדולה שוררת בקרב חסידי ויז'ניץ לונדון בארה"ק, למשמע הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מלונדון בחר לנפוש לימי מנוחה באווירא דארץ ישראל, ב'הר יונה' | במהלך ימי הנופש ישתתף האדמו"ר בחלק מהאירועים בצילו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שכבר שוהה במקום | כל הפרטים (חסידים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ התכנסו בשבת האחרונה במרכז החסידות בחיפה, לשהות בצל הקודש של האדמו"ר לרגל שבת הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זצ"ל | במוצאי השבת ערך הרבי את שולחנו הטהור לרגל ההילולא | למחרת, ביום ראשון, פקד האדמו"ר את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים בבני ברק, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך התפילה, עת הניח האדמו"ר על הציון ערימה ענקית של קוויטלאך שהעבירו לו החסידים במהלך השנה החולפת (חסידים)
דרמה במחלוקת בין הצדדים בסאדיגורה: בהסכמת בית המשפט, הסכסוך על המוסדות בירושלים עובר לבית המשפט העליון | קביעת בית המשפט המחוזי על ניהול העמותה נותרה על כנה אם כי נאסר על הצדדים לבצע שינויים בעמותה (חדשות)
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