כיכר השבת
שלהי דקייטא

תיעוד מעיר הקודש; הצצה למנוחת האדמו"ר מערלוי והביקור של הרבי מזוטשקא

האדמו"ר מערלוי שוהה בשבועות אלו בעיר הקודש צפת לצורך מנוחה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל הקודש, וכן מביקורו של האדמו"ר מזוטשקא במעונו של הרבי במהלך השבוע החולף (חסידים)

האדמו"ר מערלוי מוצ"ש בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מערלוי מוצ"ש בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מערלוי מוצ"ש בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מערלוי מוצ"ש בצפת (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מזוטשקא בביקור אצל האדמו"ר מערלוי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מזוטשקא בביקור אצל האדמו"ר מערלוי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מזוטשקא בביקור אצל האדמו"ר מערלוי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מזוטשקא בביקור אצל האדמו"ר מערלוי (צילום: שימי פ. )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

צפתהאדמו"ר מערלויהאדמו"ר מזוטשקאמנוחה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

נחל הצלחה כבירה

|

בראש משלחת מכובדת

|

לקראת סיום הזמן

|

הרבי מיהר לתפילה

||
9

לקיים בנו חכמי ישראל

||
4

הסגולה למוצאי שבת

||
1

התרגשות בעיר

||
1

ברוך הבא

|

הצצה למנוחת החסידים

||
6

בהיערכות חסרת תקדים

||
6

נחת דקדושה

|

לרוח היום בנוף הגליל

||
5

תיעודים מרהיבים

||
2

מפרשת השבוע

||
3

כיבוד אב ואם

||
11

אֶרֶץ חֶמְדַּת אָבוֹת

||
4

פעל עבורם ישועות

||
4

המאבק עולה שלב

||
70

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר