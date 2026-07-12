שלהי דקייטא תיעוד מעיר הקודש; הצצה למנוחת האדמו"ר מערלוי והביקור של הרבי מזוטשקא האדמו"ר מערלוי שוהה בשבועות אלו בעיר הקודש צפת לצורך מנוחה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל הקודש, וכן מביקורו של האדמו"ר מזוטשקא במעונו של הרבי במהלך השבוע החולף (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:47