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גולדקנופף טען שיש מספיק חיילים, הח"כים התפוצצו: "הדם של הילדים שלך לא יותר אדום"

דיון חוק שירות הביטחון הפך לזירת צעקות וקריאות חריפות • גולדקנופף טען: "יש מספיק חיילים" • היו"ר נאלץ להכריז על הפסקה | התיעוד המלא (חרדים)

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גולדקנופף היום בוועדה (צילום: ערוץ כנסת)

סערה חריגה התפרצה היום (ראשון) בדיון שנערך בכנסת סביב הצעת חוק שירות ביטחון – שילוב תלמידי ישיבות, כאשר הדיון הטעון גלש לעימותים קולניים במיוחד שהביאו את יו"ר הוועדה להכריז על הפסקה כדי להרגיע את הרוחות.

הצעת החוק, שנועדה בין היתר להסדיר את מעמדם של בני הישיבות ולמנוע מעצר עריקים, עוררה מחלוקת סוערת בין חברי הקואליציה לאופוזיציה. במוקד הסערה עמדו דבריו של ויו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף, שטען כי למערכת הביטחון יש כרגע מספיק חיילים משרתים.

גולדקנופף VS מירב כהן
גולדקנופף VS מירב כהן| צילום: צילום: ערוץ כנסת

"מי יחליף 26,000 פצועים?"

אמירתו של גולדקנופף עוררה זעם רב בקרב חברי האופוזיציה. חברת הכנסת מירב כהן הטיחה בו נתונים קשים מהמלחמה וזעקה: "הגיע הרמטכ״ל, רח״ט תומכ״א, מה עוד אתה צריך? אתה יודע שיש 26,000 פצועים רק מהמלחמה הזו?". כהן הוסיפה בטונים צורמים: "מי יחליף אותם? מה זה הדבר הזה?".

מיד לאחר מכן הצטרף חבר הכנסת עודד פורר למתקפה, תוך שהוא משתמש במילים קשות ביותר. בסרטון מהדיון נראה פורר זועם וקורא לעבר שר השיכון: "אתם עושים אפלייה בין דם לדם. הדם של הילדים שלך לא יותר אדום מהדם של הילדים שלי!".

העימות עם פורר שהתפוצץ
העימות עם פורר שהתפוצץ| צילום: צילום: ערוץ כנסת

היו"ר נאלץ להכריז על הפסקה

בעקבות אובדן השליטה על הדיון והרוחות הסוערות במליאת הוועדה, הבין יו"ר הוועדה ח"כ אופיר כץ כי לא ניתן להמשיך לנהל כך את הישיבה. כץ נאלץ לקטוע את הדיון ולהוציא את הנוכחים להפסקה עד השעה 11:30 בניסיון להרגיע את הרוחות.

הדיון התקיים על רקע מתיחות מתמשכת בנושא גיוס בני ישיבות, כאשר הצעת החוק מעוררת ויכוחים סוערים בין התומכים בה לבין המתנגדים לה. כזכור, בימים האחרונים התקיימו דיונים סוערים בוועדת הכנסת גם על הצעת חוק יסוד לימוד תורה.

יועמ"שית הכנסת: "הליך לא תקין"

במהלך הדיון העלתה עו"ד שגית אפיק, יועמ"שית הכנסת, טענות חמורות נגד תהליך החקיקה. לדבריה, "הטענות שאני השמעתי במהלך הדיונים היו הרבה מעבר לטענת נושא חדש. במקרה של הצעת החוק, יש כאן בענייני הרבה מעבר לטענת נושא חדש. בעיניי יש כאן הליך לא תקין".

אפיק הבהירה כי הוועדה קיימה בתהליך החקיקה 40 ישיבות בראשותו של ח"כ יולי אדלשטיין ועוד 46 דיונים בראשותו של ח"כ בועז ביסמוט. "מתוך כל התהליך הארוך והמורכב של החקיקה, לקחו סעיף קטן אחד ומחקו את כל השאר ובענייני יש כאן טענה שהיא הרבה יותר חמורה מאשר נושא חדש", הדגישה.

היועמ"שית הוסיפה: "טענו בפניי שיש מצוקה של זמן, אבל אין במצוקת הזמן בכדי לאפשר הליך לא תקין של חקיקה. כאשר המליאה מאשרת בקריאה ראשונה חקיקה ואז היא משתנה מהותית בהכנה לקריאה שנייה ושלישית זה תהליך לא תקין".

ח"כ אזולאי: "עושים שוויון מלא"

ח"כ ינון אזולאי מש"ס הגן על הצעת החוק והבהיר: "לפי התיקונים שביצענו אנחנו עושים שוויון מלא וכולם יהיו מחויבים בגיוס. ביקשנו בהצעת החוק הקפאה של המעצרים. הסנקציות ימשיכו לחול מכוח הסנקציות שבג"ץ קבע לפי בקשתה של היועצת המשפטית לממשלה".

אזולאי הוסיף: "יהיה הרבה יותר קל לגייס חרדים ברגע שהשנאה ברחוב תפחת וזה בדיוק מה שהחוק הולך לבצע. תפקידים של חברי הכנסת זה לחוקק גם חוקים שמשתנים תוך כדי תנועה. אנחנו מחויבים לציבור וכחברי כנסת אנחנו יכולים לחוקק גם אם מבצעים שינויים משמעותיים בדרך במהות החוק".

לדבריו, "החוק יחול רק על מי שתורתו אומנותו. מי שלא לומד בישיבה צריך להתגייס לצה"ל ולאפשר לו להיכנס חרדי לצבא ולצאת ממנו חרדי".

המשנה ליועמ"שית: חשיבות הסנקציות

עו"ד מירי פרנקל שור, המשנה ליועמ"שית הכנסת, הדגישה את חשיבות עיגון הסנקציות בחקיקה. "היו 86 דיונים בהצעת החוק במהלכם פעלנו ופישרנו בין הצדדים. בסיכומים שהגענו אליהם היו חייבים להיות שני אדנים מרכזיים והם: יעדי גיוס שמתכתבים עם המטרה של החוק, וסנקציות כלכליות".

פרנקל שור הבהירה: "יש הבדל גדול בין סנקציות כלכליות שחלות בהוראת בג"ץ, או סנקציות כלכליות שנובעות מתוך הליך החקיקה של הכנסת. חשוב מאוד שהכנסת תעגן את שני האדנים שדיברתי עלייהם בהצעת החוק".

הדיון הסוער משקף את המתיחות הגוברת סביב נושא גיוס בני הישיבות, בעוד הצדדים השונים ממשיכים להתעמת על עתיד החקיקה בנושא זה. עדכונים נוספים בהמשך.

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7
חייבים להרבות אהבה ואחווה, מה זה הדיבורים האלו? התורה היא מגינה ומצלה על כל עם ישראל, ומי שלא מבין את זה פשוט לא מבין מה החיים שלנו פה. צריך להידבר בדרכי נועם.
משה
6
אנחנו צריכים להיות מאוחדים, זה הסוד שלנו. הדיבורים האלו של השוואת דם בדם זה דברים שאסור להגיד. כולם דואגים, וכולם רוצים שיהיה טוב, רק צריך סבלנות ודרך ארץ.
מנשה
5
בסוף, כשמכבים את המצלמות, כולם צריכים לשבת יחד. הדרך להגיע לפתרון היא לא דרך התלהמות, אלא דרך הידברות אמיתית ושקטה, כפי שתמיד עשינו כשבאמת היה חשוב להגיע לתוצאות.
אלי
4
תסלחו לי, אבל גולדקנוף נשמע כמו שוטה הכפר!!! מתמקד בשטויות ובתת רמה!!! לא מבבין! אין בגור אנשים חכמים יותר ומשכנעים יותר חוץ מה'קלוץ' הזה?
כלומניק
3
הגיע הזמן שמי שלא לומד , חייב להתגייס, בפרשת השבוע , האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה.
ישראלי
2
למה כל היום מדברים רק על הלוחמים? הרי כל מי שמשרת בצבא והוא לא לוחם גם הדם שלא לא יותר אדום.. שיחליפו טיעונים אי אפשר לדרוש מהחרדים להתגייס דווקא לקרבי..
עי
1
כשישאלו אותנו בנינו על מה הופסק התקצוב? על מה הופסק הנחות ארנונה? על מה הופסק סבסוד מעונות? - נוכל לתת את התשובה: הנה היא כאן בסרטון.
ההוא גברא

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