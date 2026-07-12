- צילום: מ"ר | צילום: צילום: מ"ר 10 10 0:00 / 0:10

מהומה ממושכת ועימותים באזור בר אילן בירושלים: עשרות מפגינים הגיעו בשעת צהרים (ראשון) למתחם העבודות של הרכבת הקלה, במטרה לשבש את התקדמות הפרויקט.

המוחים, שמנסים לסירוגין לחסום את צירי התנועה המרכזיים בבירה, נתקלו בכוחות מתוגברים של שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול, שהוזעקו למקום כדי למנוע את השבתת התחבורה הציבורית והרכבים הפרטיים בציר הראשי. האירועים הדרמטיים תועדו בשטח, כאשר בסרטונים מתוך זירת המחאה נראים עשרות מפגינים כשהם נכנסים אל תוך שטח העבודות הסטרילי, ומתהלכים ישירות על גבי מסילות הברזל ותשתיות הרכבת הנמצאות בשלבי הקמה.

- צילום: מ.ר. | צילום: צילום: מ.ר. 10 10 0:00 / 0:07

התיעודים מציגים כיצד אף הצליחו חלק מהמפגינים להפיל את גדרות האבטחה המסיביות שהקיפו את האתר. כמה מהם אף התיישבו על ברזלי הזיון והתשתיות הפרוסות בקרקע, תוך שהם מסכנים את עצמם ומפריעים פיזית לפועלי הבניין במקום - שנאלצו להפסיק את עבודתם. ברקע נשמעו קולות צפירה עזים של נהגים ועוברי אורח שהביעו מחאה על חסימת הכבישים.

בעקבות החרפת העימותים והפגיעה הממשית בסדר הציבורי, קצין משטרה שנכח בזירה הכריז באופן רשמי על הפרת סדר בלתי חוקית, והתרה במפגינים ובמפרי הסדר להתפנות מהציר ומהמתחם לאלתר.

מיד לאחר מכן החלו השוטרים ולוחמי מג"ב לפעול באופן אקטיבי להדיפת המוחים אל מאחורי גדרות האתר, ולפנות את נתיבי הנסיעה שנחסמו, במטרה להשיב את התנועה לסדרה ולשמור על ביטחונם של כלל תושבי האזור ועוברי הדרכים. מהמשטרה נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בתשתיות הציבוריות או לשבש את שגרת החיים ברובע.