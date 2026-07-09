איך תדעו אם הצדיק שאתם מאמינים בו הוא באמת צדיק אמיתי?

רבי נחמן - פרשת מטות

תבחר – תיקון 'אש' או ב'מלח'?

ימות משיח, יהיה ניסיון קשה של אמונה, ואפילו - קשה מאוד!

כל אחד מאיתנו יעבור זיכוך, כפי שכתוב:

"יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים... והמשכילים יבינו" - ואיך יעשה הברור?

"והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב...

מי שלא מרגיש שקורה כרגע משהו, נרדם בעמידה...

הבחירה בידך - איזה תיקון תבחר?

הגעלת 'כלי' נעשית עפ"י הכלל 'כבולעו כן פולטו', כפי השימוש בכלי, וזה:

"כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבֹא בָּאֵשׁ - תַּעֲבִירוּ בָּאֵשׁ".

כלי ששימושו באש, גם - טיהורו באש.

יש לך אפשרות לבחור, איך הקב"ה יגרום לך להגיע לברור ו'לליבון'.

התיקון – ניסיון קשה כמו 'אש'

אם אתה עומד בניסיון ששורף את ליבך כמו 'אש', קיבלת - תיקון 'אש', אומר מוהרנ"ת:

"אֲשֶׁר יָבוֹא בָאֵשׁ, תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ - וְטָהֵר, וְהוּא מְכַלֶּה אֶת הַזֻּהֲמָא" (ליקוטי הלכות או"ח, הל' נט' ידים).

בד"כ, ניסיון ש'שורף' כמו אש, מטהר מהר - 'קצר וקולע'...

לא רוצה 'תיקון' אש! יש עוד אפשרות?

לא לכל אחד מתאים לקבל ניסיון ששורף כמו 'אש', ולכן, הקב"ה נותן אפשרות יותר קלה ועדינה - ע"י 'מליחה', אומר מוהרנ"ת:

"בְּחִינַת הַמְּלִיחָה, שֶׁהוּא בְּחִינַת - הִתְקַשְּׁרוּת לְהַצַּדִּיק".

התקשרות לצדיק – דרך נעימה וקלה לזיכוך האדם

כשאתה קשור לאחד מצדיקי הדור, הצדיק מראה לך את הדרך איך לעבוד את ה' יתברך מתוך קשרי אהבה, והזיכון ותיקון שלך נעשה מתוך:

רצון אמיתי שמאיר את ליבך באור אלוקי.

הצדיק סלול לאדם דרך להכניע רצונו לרצון ה', ולטהר את ליבו, כפי:

שהמלח מכשיר את הבשר, כך הצדיק 'מולח' את האדם - ומטהרו!

ואט אט אתה מגיע לתכלית בריאתך, טהרתך ותיקונך (ליקוטי הלכות יו"ד, הל' מליחה).

קשה להתקשר לצדיק אמיתי?

צדיק אמיתי מפרק לאדם את הגאווה בשלבים, והאדם מגלה עד כמה הוא לא יודע ולא מבין... וזה מצריך ענווה והכנעה.

על ההתבטלות וההתקשרות לצדיק, אומר רבי נתן:

"עיקר ההתקשרות הוא – אהבה; שיאהב את הצדיק אהבה שלמה, שיהיה נפשו קשורה בנפשו" (ליקוטי מוהר"ן, קל"ה).

מהפך - מ'עץ הדעת' ל'עץ החיים'

האהבה לצדיק, עוזרת להכניע את הגאווה וה'אגו' ולבטל את הדעת, לתקן את חטא 'עץ הדעת', ע"י התבטלות לדעת הצדיק, התחברות ל'עץ החיים' לַדַּעַת וְלַשֶּׂכֶל האלוקי:

מי שמקושר לצדיק אמת, אתה יודע על מה מדובר...

ואם לא, שווה לך לנסות... תתחיל קצת לקרוא סיפורים בשבח הצדיקים, מה שמרומם את הדעת ומאיר את הנשמה, כפי שאומר רבי נחמן:

"כשמשבחין ומפארין את הצדיקים - נתרומם הדעת" (ליקוטי מוהר"ן ח"א, כט').

כשדעתך מרוממת, כל רצונך רק לעשות נחת רוח ושעשוע לקדוש ברוך הוא, ולכן, הצדיק הוא:

"בְּחִינַת בְּרִית מֶלַח" – פועל באדם, כפי שהמלח פועל על הבשר:

"וַאֲזַי מְקַבְּלִין מִמֶּנּוּ - בְּחִינַת מִלְחָא, בְּחִינַת תִּקּוּנִים - לְהַמְתִּיק מְרִירוּתוֹ".

איך המלח מכשיר את הבשר?

צליית בשר על האש מביאה אותו לרתיחה פנימית, שמביאה להכשרתו ותיקונו:

המלחת הבשר שואבת את הדם ממתיקה את מרירותו.

כך הקשר לצדיק מביא לתיקון האדם בבחינת 'ברית מלח':

דברי האמת החמים של צדיקי האמת, ממליחים – ממתיקים את הלב!

והלב מתחיל לבעור לעבודת ה' ב'אש' קודש, במקום לבעור באש 'זרה'...

הלב מתעורר - ומתלהב לקדושה

דיבורי אמונה - מבעירים את הלב ומביאים לטהרתו, והלב 'מתקרר' בהדרגה מהתלהבות לדברים שאינם לרצון ה', הלב מזדכך ומיטהר:

ובוער כמו בשעת 'נעילה', זמן - שאף אחד לא רוצה לחטוא...

'לך אמר ליבי' – את פניך ה' אבקש

כשהלב מתחמם ומרגיש קרבת אלוקים, הוא מתחדש ומטהר, והפה רוצה להוציא דיבורים חמים לה' יתברך, שהם בגדר:

"לְךָ אָמַר לִבִּי", מפרש רש"י: 'לְךָ – בִּשְׁבִילְךָ וּבִשְׁלִיחוּתְךָ'.

שיח הלב בדברי פיוס וריצוי לה' יתברך - מביא לטהרת הלב.

אומר מוהרנ"ת: "אָמַר לִי לִבִּי - שֶׁכָּל הַדְּבָרִים שֶׁהַלֵּב אוֹמֵר:

הֵם דִּבְרֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מַמָּשׁ, וְהוּא בְּחִינַת - רוּחַ־הַקֹּדֶשׁ".

וכך, רצון האדם מתחדש, ומוסיף לבקש:

"בְּתַחֲנוּנִים וְדִבְרֵי רִצּוּיִים חֲדָשִׁים. וְלִזְכּוֹת לָזֶה, צָרִיךְ - טָהֳרַת הַלֵּב" (ליקוטי מוהרן, קנו).

הלב כבר לא - נקרע לשניים!

דיבורים חדשים שיוצאים מהלב, מביאים לכיסופין, ומגלים את:

רצונך האמיתי – ובחירתך להתחבר לאור נשמתך האלוקית.

ואתה מרגיש את המתיקות "ואני קרבת אלוקים - לי טוב"...

רק תתחיל, והקב"ה יסייע ויכניס בך חיות חדשה, וזה:

"לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹקִים" – רצון הלב מביא להרגשת:

"וְרוּחַ נָכוֹן - חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי".

השכל מוליד את - חמימות הלב.

פעם שכלך היה כ'עץ הדעת', היום אתה משתמש בשכל בדרך 'עץ החיים', תחשוב על גדלות ורוממות ה', בורא שמים וארץ, שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, תחשוב על יופי הבריאה, ויתעורר בך חשק ורצון להודות ולהלל, ולחדש את קשרי האהבה עם מלך העולם, כי:

"תְּנוּעַת הַשֵּׂכֶל - מוֹלִיד חֹם בַּלֵּב"!

והתוצאה: "כִּי ע"י חֲמִימוּת הַלֵּב, ע"י זה - מְגָרֵשׁ רוּחַ הַטֻּמְאָה".

מסכם מוהרנ"ת במתק לשונו:

"ע"י הַתְּנוּעָה מוֹרִיד חֲמִימוּת, וּבוֹעֵר לִבּוֹ - לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ".

רוצה לטהר את ליבי – עזור לי!

היום, העזות דקדושא חוגגת בראש חוצות...

כי רק הקב"ה יודע איך לגשת ללב של כל אחד...

לרכך ולמחוק כל כתם שבו, ולמרות כך, הקב"ה נתן לך לבחור:

האם לטהר את ליבך באש או בברית מלח... והעיקר:

שליבי יהפוך מלב אבן – ללב בשר!

"וצרפתים - כצרוף את הכסף, ובחנתים - כבחון את הזהב"!

"לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹקִים... וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי"

"פתאום יבוא אל היכלו...".

במהרה, אמן!