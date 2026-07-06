לא בשווייץ ולא באוסטריה; הרבי שבחר לנפוש דווקא בשומרון

התרגשות עצומה בקרב הקהילות החסידיות בשומרון: דריכות רבה ותכונה גדולה שוררת בימים אלו בקרב הציבור החסידי בעיר עמנואל, לקראת ימי ההו" בהם יזכו התושבים להתענג מאורו של האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש , אשר יגיע לשהות בעיר במהלך ימי הנופש הבעל"ט.

חסידי ויז'ניץ ותושבי העיר כולה קיבלו בשמחה ובהתרגשות את הבשורה הרשמית, שכן זוהי הפעם הראשונה שבה אדמו"ר בסדר גודל כזה מגיע לערוך שבת מרוממת וממושכת בקרב בני העיר.

מדובר בשינוי מרענן ביעדי הנופש של האדמו"ר: עד לפני כשנתיים, נהג הרבי מויז'ניץ בית שמש לשהות במשך מספר שבועות בעיירת הנופש חלדודנא שבמחוז ווילס בבריטניה, יחד עם חותנו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ. אשתקד, כאשר חמיו האדמו"ר לא יצא לאנגליה עקב המצב הרפואי, המריא הרבי מבית שמש לשבועיים של מנוחה בעיירת ליזענסק שבפולין. השנה, החליט האדמו"ר לקבוע את מושבו לימי המנוחה דווקא בעיר התורה החסידית עמנואל.

ההחלטה להגיע לעמנואל אינה מקרית. בשנים האחרונות מתפתחת בעיר לאט לאט קהילה מפוארת של חסידי האדמו"ר מבית שמש, הפועלת לצד עשרות משפחות של חסידי ויז'ניץ – חצר הקודש של חמיו הגדול שליט"א. האדמו"ר נודע כמי שמעודד באופן עקבי ואישי את צעירי חסידיו לעבור להתגורר במקום, ואף מבקר בעיר תמידין כסדרן כדי לעקוב מקרוב אחר התפתחות הקהילה. עם זאת, ביקור ממושך וארוך כזה טרם נרשם בעיר.

לפי התוכנית המסתמנת, האדמו"ר יגיע לעיר ביום חמישי הקרוב, ערב פרשת מטות מסעי, כ"ד בתמוז, וישהה במקום למשך שבוע שלם, עד ליום חמישי פרשת דברים, ב' באב.