כיכר השבת
כבוד אחרון

האדמו"ר מצאנז נצפה בראש; רבבות מלווים כעת את הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל למנוחות

אלפים מלווים כעת למנוחות את הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל, שנרצח הבוקר בדם קר ע"י בן עוולה • האדמו"ר מצאנז נצפה בראש המלוויים • הצדיק ייטמן בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה (חרדים)

8תגובות
האדמו"ר מצאנז בהלוויית רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז בהלוויית רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז בהלוויית רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז בהלוויית רבי עמוס גואטה זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

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הלוויההאדמו"ר מצאנזרבי עמוס גואטה

0 תגובות

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5
מה באמת קרה שם
ג'פרי
4
צריך לבדוק כל אחד שמגיע לכל בית כנסת או בית מדרש . לא לתת כניסה חופשית ללא בדיקה.
ק. מ.
זה היה בבית של הרב, לא בבית כנסת
יעל
3
קצת בעייתי לכתוב 'בן עוולה', תשמרו את זה לפיגועי טרור של ערבים. אם מדובר על אדם המעורער בנפשו, עם כל הכאב, -ויש הרבה כאב במיוחד כאחד שהיה כמה וכמה פעמים אצל רבי עמוס בצעירותי- הוא עדיין מסכן, וככל הנראה היה תחת השפעת דבר מה שגרם לו לעשות מעשה כ"כ רע. אבל יש מצב שהוא עצמו תלמיד אהוב של רבי עמוס, וכעת
שימי מאנס
מי שרוצח יהודי נקרא בן עולה ולא משנה מה גרם לו לרצוח
תגובה
הבחור היה מתלמידיו של רבי עמוס. בחודשיים האחרונים משהו עבר עליו והוא התנהל תמוה. לא ייחסו לזה חשיבות מיוחדת כי רבים בחצר הרב היו מאותגרים ברמות שונות ובעלי התמודדויות.
מסכימה איתך, גם מידיעה.
2
יהודי שרוצח יותר גרוע מערבי
מבין
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עצוב גזירה משמים היה אדם רחמן מאד מאד
שלום וייס

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