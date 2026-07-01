מעמד כביר של התחלת לימוד מסכת בבא קמא התקיים אמש (שלישי) בבית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים • במעמד ציינו את פתיחת מחזור ג' של הלימוד הקבוע במסגרת "דף הקהילה" • האדמו"ר פיאר את המעמד, ערך טיש 'לחיים' ונשא מדברות קודשו (חסידים)
האדמו"ר מפיטסבורג יצא השבוע לימי נופש בעיירת הנופש הציורית אישגל השוכנת בלב הרי האלפים באוסטריה • אל עיירת הנופש הגיע גם האדמו"ר מספינקא בית שמש, והשניים נצפו כשהם פוסעים יחדיו ומחליפים כוח באוויר ההרים הצלול תוך שהם שקועים בשיח חסידי • צפו בתיעוד מימי המנוחה של האדמו"רים במעטפת הנופים המרהיבים של אוסטריה (חסידים)
בחצה"ק סאטמר התקיימה מסיבת הכרת הטוב "הביאנו המלך" עבור שרי האלפים, שלוחי האדמו"ר מסאטמר שסייעו להתרים מיליוני דולרים לטובת מוסדות יטב לב בארץ הקודש, בשילוב שמחת השבע ברכות לכבוד השמחה בבית הרב חיים שלמה פישר, משב"ק ויד ימינו ונאמן ביתו של האדמו"ר (חסידים)
היסטוריה בקרית יואל: האדמו"ר מסאטמר קבע מזוזה לשני אולמות שמחות חדשים שיוזילו דרמטית את עלויות השמחות לחסידים | המעמד כולו ארך עשרים וחמש דקות בלבד | בטיש הלחיים שיבח האדמו"ר את העסקנים הנמרצים: "בזכותכם ההוצאות כאן הן הזולות בעולם" (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה, השוהה בימי מנוחה באוסטריה, הפתיע את צוות המטבח והגיע לעמוד מקרוב אחר הידורי הכשרות במלון | במקום התפתח שיח הלכתי עם רב הכשרות של בד"ץ 'מחזיקי הדת' באנטוורפן הגר"מ שארף ועם המשגיח המקומי • תיעוד וסיקור (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול במרכז חסידות פרמישלאן בבני ברק, ערך אמש (שני) האדמו"ר את השולחן הטהור לרגל הילולת אביו, האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע | במהלך השולחן הרחיב האדמו"ר במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות על אף שנות חייו הקצרות (חסידים)
עליית מדרגה במחאה: בהוראתו הישירה של האדמו"ר מויז'ניץ, מאות אברכים ובני תורה יצאו מחר למחאת ענק מול דמות בכירה במערכת המשפטית, תחת הכותרת "זעקת התורה" בעקבות הפגיעה בעולם התורה ומעצר הלומדים | בצעד חריג, האברכים יגיעו מצוידים בגמרות וסטנדרים ויקימו בית מדרש פועם דווקא מול דמות בכירה מאוד במערכת המשפטית | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים על המאבק החדש של החסידות (חסידים, בארץ)
מעמד נדיר ומיוחד יתקיים היום בחצר הקודש מחנובקא בעלזא | אחד מיושבי בית המדרש, יהודי מבוגר שלא נפדה מעולם, ייכנס היום בבריתו של 'פדיון הבן' בהשתתפות החסידים | האדמו"ר מספינקא כהנא ישמש ככהן הפודה (חסידים)
במעמד נרגש ונעלה ברמת בית שמש ד' קבע האדמו"ר מערלוי מזוזות בפתח בית מדרשו החדש • הרבי הופיע בהדרו כשלצידו בנו יחידו ונכדו הגדול • בטיש הלחיים האציל הרבי ברכת הקודש לבני משפחת הנגיד המפורסם ר' יעקב שלום פישר ז"ל שהנציחו את זכרו • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב מממעדי ההוד שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו החדש (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש זי"ע, ערך האדמו"ר מזוועהיל את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בביתר | במהלך הטיש הרחיב האדמו"ר במשנתו של בעל ההילולא אשר אורו הגדול האיר לארץ ולדרים עליה הן בחייו וממשיךך להאיר לאחר הסתלקותו | בסיום הטיש עברו החסידים לקבלת כוס של ברכה מהאדמו"ר (חסידים)
ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר מבאבוב 45 בקרב בני הקהילה ביוניאן סיטי, וזאת לרגל שמחת אירוסי נכדתו, בת חתנו ראש הקהילה הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם • המונים נהרו למעמד הלחיים המרכזי • וגם: הרבי פיאר את מסיבת החומש וחילק פרסים למצטייני הת"ת • צפו (חסידים)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ערך אמש (ראשון) את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו, האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל | במהלך הטיש שולבה גם מסיבת שבע ברכות לאחד מהחסידים | האדמו"ר נשא אמרות קודש, וכן נשאו דברים כמה רבנים ומשפיעים שהעלו קווים לדמותו היוקדת של בעל ההילולא זצ"ל (חסידים)
בתלמוד תורה דחסידי ערלוי בירושלים נחגגה מסיבת חומש ברו פאר והדר | במרכז המעמד הציגו ילדי החמד מיצג ייחודי עם דגלי ארה"ב, אנגליה ומדינות ערב: "התורה ניתנה רק לכלל ישראל" | לקראת סיום המסיבה הופיע בהדרו האדמו"ר שחילק את החומשים לחתני השמחה (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ערך את שולחנו הטהור לרגל יומא דהילולא של אביו זיע"א • הכבוד הנדיר לזקן הפוסקים בארה"ב והאדמו"ר הצעיר מסקולען • סיום הש"ס, חלוקת תעודות לבחורים שנבחנו על אלפי דפים, ומכירת זכות ברכת המזון • צפו בגלריה המפוארת מתפילת שחרית ועד סיום הש"ס והטיש (חסידים)
מאות חסידי זוטשקא השתתפו אמש (ראשון) בטיש ההילולא שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקינו זצ"ל • המשפיע מקריית צאנז, בנו של המשב"ק המיתולוגי ז"ל שיתף בעובדות הוד מכלי ראשון על בעל ההילולא זצ"ל • שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)
במעמד אדיר של כבוד התורה למאות בחורי חמד של חסידות ביאלה שנבחנו על מסכתות שלמות, גולל האדמו"ר אנקדוטה מפעימה על אביו זצ"ל שסירב "לבזבז" מקום בראש • הגרש"א שטרן הפתיע: "לא הספקתי לסיים את השאלה" • סיקור ותיעוד הוד (חסידים - עולם הישיבות)
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