געגועים לרועה מהשיח חסידים ועד לתפילות בציון; כך ציינו בטאהש את הילולת הרבי הקדוש חסידי טאהש ציינו השבוע את יומא דהילולא קדישא של הרה"ק מטאהש זיע"א, בצל בנו, ממלא מקומו • צפו בתיעוד ענק ומקיף מכל מעמדי ההוד, מה'שיח חסידים' המרומם, עריכת הטיש והתפילות בציון הקדוש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:43