הילולא קדישא בטאהש| צילום: צילום: משה פאנעט
בחצר הקודש טאהש ציינו השבוע את יומא דהילולא קדישא של הרה"ק מטאהש זיע"א, בצל בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מטאהש במרכז החסידות בקנדה.
מעמדי הקודש החלו כבר בשבת קודש שלפני ההילולא, שנערכה בהתעלות מרוממת. במוצאי שבת קודש, לאחר הבדלה, הסבו הקהל ל'שיח חסידים' מרומם, במהלכו העלו זקני וחשובי החסידים עובדות וסיפורי הוד ממורשתו הכבירה ומעבודת הקודש של בעל ההילולא זיע"א.
בליל ההילולא, אור ליום שני, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול, ולמחרת, לאחר תפילת שחרית פקד את הציון הקדוש בראש קהל עדתו, שם העתיר לישועת הכלל והפרט.
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