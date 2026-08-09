מזל טוב שמחה בזוועהיל | בן 13 נולד לאדמו"ר; מי יכובד בסנדקאות? שמחה גדולה בחצה"ק זוועהיל, בשעה האחרונה התבשרו החסידים כי לאדמו"ר נולד בן זכר, הילד ה-13 במשפחה • שמחת ה'שלום זכר' תתקיים השבת בהיכל בית המדרש בירושלים, בשילוב שבת הילולת אביו האדמו"ר זצוק"ל • מי יכובד בסנדקאות? (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ו באב | 09.08.26