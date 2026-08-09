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שמחה בזוועהיל | בן 13 נולד לאדמו"ר; מי יכובד בסנדקאות?

שמחה גדולה בחצה"ק זוועהיל, בשעה האחרונה התבשרו החסידים כי לאדמו"ר נולד בן זכר, הילד ה-13 במשפחה • שמחת ה'שלום זכר' תתקיים השבת בהיכל בית המדרש בירושלים, בשילוב שבת הילולת אביו האדמו"ר זצוק"ל • מי יכובד בסנדקאות? (חסידים)

6תגובות
האדמו"ר מזוועהיל בברית לבנו (צילום: שוקי לרר)

שמחה גדולה בחצר הקודש זוועהיל: בשעה האחרונה נולד בן זכר לאדמו"ר מזוועהיל, תינוק זה הוא הילד ה-13 בלעין הרע בלע"ה במשפחת מלוכה זו.

שמחת ה'שלום זכר' תיערך בליל שבת קודש בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים. השמחה תיערך באווירה מרוממת ומיוחדת, בשילוב ה'שבת יארצייט' של אביו, האדמו"ר זצ"ל שנפטר בשנת תשפ"ב, והשנה ימלאו ארבע שנים להסתלקותו לגנזי מרומים.

בקרב החסידים נרשמת דריכות לקראת שמחת הברית שתתקיים בשבוע הבא. בברית הקודמת שערך האדמו"ר לבנו, כובד האדמו"ר מגור בסנדקאות, כעת ממתינים החסידים לראות מי יכובד הפעם בכיבוד הרם.
ברית מילההאדמו"ר מזוועהיל

6 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
לתומי חשבתי שכל תינוק נולד בגיל אפס. התחדש לי שאפשר להוולד בגיל 13.
מר בחור
4
לא צריך לדאוג לפרנסתו הילוד, הקהילה תתרום כספים לאדמו"ר, ילד לאבא עשיר
ישראלי
3
דודו הגדול כ"ק מרן אדמו"ר מזוויעהל שליט"א יכובד בסנדקאות
זוויעהל

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