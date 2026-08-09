שמחה בזוועהיל | בן 13 נולד לאדמו"ר; מי יכובד בסנדקאות?

שמחה גדולה בחצר הקודש זוועהיל: בשעה האחרונה נולד בן זכר לאדמו"ר מזוועהיל, תינוק זה הוא הילד ה-13 בלעין הרע בלע"ה במשפחת מלוכה זו.
שמחת ה'שלום זכר' תיערך בליל שבת קודש בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים. השמחה תיערך באווירה מרוממת ומיוחדת, בשילוב ה'שבת יארצייט' של אביו, האדמו"ר זצ"ל שנפטר בשנת תשפ"ב, והשנה ימלאו ארבע שנים להסתלקותו לגנזי מרומים.
בקרב החסידים נרשמת דריכות לקראת שמחת הברית שתתקיים בשבוע הבא. בברית הקודמת שערך האדמו"ר לבנו, כובד האדמו"ר מגור בסנדקאות, כעת ממתינים החסידים לראות מי יכובד הפעם בכיבוד הרם.
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