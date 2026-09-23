תיעוד מלא הוד ומלכות מעבודת הקודש של האדמו"ר מבאבוב ביום הכיפורים ובימים הסמוכים לה.

החל מקריאת הקורבנות ביום י"ג מידות, המשך במעמד 'תשליך' על שפת הים הסמוכה לבורו פארק, ובקיום מנהג הכפרות בשחיטת התרנגול כנהוג בערב יום הקדוש.

בהמשך נצפה האדמו"ר בחלוקת מזונות לכלל החסידים לאחר תפילת שחרית, בעריכת השולחן הטהור והמרומם בערב היום הקדוש, וכלה בהבדלה ובטיש הנעלה והמרומם של מוצאי יום הכיפורים.

בימים האחרונים הגיע האדמו"ר לסיור מיוחד בסוכת הענק המוקמת במרכז החסידות בבורו פארק, אחת הסוכות המפוארות, הענקיות והמרשימות ביותר בכל חצרות החסידים בעולם. פרחי החסידים השקיעו את כל כוחם, מרצם וכישרונם כדי לפאר, לגוון ולרומם את נוי הסוכה ברמה שאין כדוגמתה. האדמו"ר הגיע לחזות מקרוב ביצירת הפאר, ועודד בחביבות את הבחורים המפארים את הסוכה הגדולה, תוך שהוא חותם בברכות לרוב.