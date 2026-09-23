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תיעוד מרהיב

הבחורים הופתעו; הרבי הופיע בשיא ההכנות לבניית הסוכה הענקית והביע קורת רוחו 

גלריה עוצרת נשימה מרגעי קודש נעלים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב בימים הסמוכים ליום כיפור, החל מקריאת הקורבנות ביום י"ג מידות, דרך מעמד התשליך על שפת הים, חלוקת המזונות, ועד לביקור המפתיע והמרגש בסוכת הענק המפוארת של החסידות (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

תיעוד מלא הוד ומלכות מעבודת הקודש של האדמו"ר מבאבוב ביום הכיפורים ובימים הסמוכים לה.

החל מקריאת הקורבנות ביום י"ג מידות, המשך במעמד 'תשליך' על שפת הים הסמוכה לבורו פארק, ובקיום מנהג הכפרות בשחיטת התרנגול כנהוג בערב יום הקדוש.

בהמשך נצפה האדמו"ר בחלוקת מזונות לכלל החסידים לאחר תפילת שחרית, בעריכת השולחן הטהור והמרומם בערב היום הקדוש, וכלה בהבדלה ובטיש הנעלה והמרומם של מוצאי יום הכיפורים.

בימים האחרונים הגיע האדמו"ר לסיור מיוחד בסוכת הענק המוקמת במרכז החסידות בבורו פארק, אחת הסוכות המפוארות, הענקיות והמרשימות ביותר בכל חצרות החסידים בעולם. פרחי החסידים השקיעו את כל כוחם, מרצם וכישרונם כדי לפאר, לגוון ולרומם את נוי הסוכה ברמה שאין כדוגמתה. האדמו"ר הגיע לחזות מקרוב ביצירת הפאר, ועודד בחביבות את הבחורים המפארים את הסוכה הגדולה, תוך שהוא חותם בברכות לרוב.

האדמו"ר מבאבוב בקריאת הקורבנות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בקריאת הקורבנות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בקריאת הקורבנות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בקריאת הקורבנות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בקריאת הקורבנות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בקריאת הקורבנות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בקריאת הקורבנות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב באמירת תשליך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב באמירת תשליך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב באמירת תשליך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב באמירת תשליך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב באמירת תשליך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב באמירת תשליך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב באמירת תשליך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב באמירת תשליך (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב במנהג כפרות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב במנהג כפרות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב במנהג כפרות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב במנהג כפרות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב במנהג כפרות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב במנהג כפרות (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יו"כ בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

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יום כיפורסוכההאדמו"ר מבאבובתשליך

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